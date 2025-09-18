El Tibidabo inspira el obstáculo inédito del CSIO Barcelona 2025

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones del Tibidabo inspira el obstáculo especial e inédito para el concurso de hípica del CSIO Barcelona 2025, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Real Club de Polo de Barcelona y que este jueves ha dado su "primer salto hacia una gran cita" con la presentación de este obstáculo ganador del concurso 'Un Salto para la Ciudad', en un acto que ha tenido lugar en el emblemático mirador del Tibidabo.

El nuevo obstáculo, que se estrenará durante el certamen, formará parte del recorrido de la final de la Longines League of Nations, la competición por equipos más importante del calendario hípico internacional.

Inspirado en uno de los lugares más mágicos y reconocibles de la ciudad, el nuevo diseño no solo simboliza el vínculo entre el evento y Barcelona, sino que también refleja cómo deporte, creatividad y cultura pueden unirse en un mismo espacio.

El concurso, impulsado por la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) y el CSIO Barcelona, celebra este año su undécima edición. Su objetivo es acercar la competición hípica a la ciudadanía y proyectar la imagen de Barcelona al mundo a través de un obstáculo único que se integra en los recorridos de la competición.

En esta edición, el diseño ganador ha sido obra de un grupo de alumnos de la Escola Massana. Su propuesta, inspirada en el Tibidabo, incorpora elementos tan emblemáticos como la noria, el templo y el histórico avión rojo.

Desde su creación en 2012, el concurso ha rendido homenaje a diversos símbolos de la ciudad -desde la Sagrada Familia hasta el panot modernista-, consolidándose como un referente de la fusión entre deporte, arte y territorio.

En la presentación, la gerente del Institut Barcelona Esports, Susana Closa, ha señalado que cada vez que se presenta un obstáculo del CSIO Barcelona se puede ver "cómo luce" en el CSIO la capital catalana. "Es un orgullo que se busque este vínculo con la ciudad que nos identifica", valoró.