El TM Fuente del Maestre se lleva el Campeonato de España Inclusivo de tenis de mesa

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El TM Fuente del Maestre Inclusivo se ha proclamado este jueves campeón del V Campeonato de España Inclusivo Fundación Sanitas 2025, tras imponerse en la final a los vigentes campeones, el Masterspin TT Parla TM Vegas del Genil en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, sumando así su segundo título nacional, tras el conquistado en 2023 en Guadalajara.

Según informó este jueves la RFETM, la final estuvo marcada por la igualdad y se resolvió en el decisivo partido de dobles. Francisco Javier López adelantó al conjunto extremeño al vencer por 3-1 a Roberto Eder Rodríguez en el primer duelo. Sin embargo, el internacional José Manuel Ruiz logró empatar la contienda para el equipo madrileño, al superar a Olaia Martínez por 0-3.

Con todo por decidir, el partido de dobles resultó clave. La pareja López/Vílchez se mostró intratable y derrotó por 3-0 a Rodríguez/Ramírez, otorgando el campeonato al equipo extremeño de Fuente del Maestre Inclusivo, llevándose los dos puntos del valor doble de ese partido, sin necesidad de disputar el cuarto.

El enfrentamiento por el tercer puesto se lo llevó el CR Motril CTT Portmany, tras imponerse al Drago TT Gasteiz por un ajustado 3-2. El equipo andaluz/ibicenco se adelantó con los incontestables triunfos de Daniel Rodríguez sobre Iker González y de Alejandro Díaz frente a Pilar González, aunque los vascos igualaron el marcador con la victoria de la pareja González/Martínez en el dobles. Con el valor doble del partido por parejas, el marcador de 3-2 definitivo lo selló Sofía Couce, dándole el bronce al conjunto motrileño-portmanyí.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y del concejal de Deportes, Sergio Villalba, junto al presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado, y el director de Eventos del ente, Daniel Valero, quienes felicitaron a los equipos participantes y destacaron el valor inclusivo y competitivo de la cita.