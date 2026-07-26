Toni Bou firma otro pleno Mundial en Anglesey

Toni Bou firma otro pleno en la cita de Anglesey del Mundial de TrialGP - REPSOL HONDA

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda HRC) se impuso con autoridad este domingo en Anglesey (Reino Unido), cuarta cita del Mundial de TrialGP, con pleno de victorias.

El 39 veces campeón del mundo no dio opción a sus rivales, ni el sábado ni este domingo en el que certificó su triunfo para sumar 320 puntos en la general, por los 230 de Jaime Busto (Beta), mientras que con 229 marcha el también español Gabriel Marcelli, compañero de Bou.

El piloto del Repsol Honda HRC se mostró muy cómodo sobre unas zonas que, tras las dos pasadas del sábado, tenían también mejor estudiadas sus rivales. Bou completó la primera vuelta con tan solo 13 puntos de penalización para apuntarse la victoria.

La igualdad aumentó en la segunda vuelta, con varios pilotos en muy pocos puntos. El vigente campeón sacó a relucir su experiencia en los momentos decisivos para sumar otros 40 puntos y reforzar todavía más su liderato en el Campeonato. Tras la cita británica, el Mundial afronta ahora el parón veraniego antes de regresar a la competición del 29 al 31 de agosto en Cahors (Francia).

"Ha sido un fin de semana supercompleto consiguiendo el máximo de puntos posibles. Estoy muy contento de cómo está saliendo todo esta temporada. Hoy ha sido muy difícil, porque sabíamos que si no llovía sería muy complicado marcar la diferencia, y en ambas carreras hemos tenido que luchar hasta la última zona. Así que muy contento con el trabajo hecho y agradecido al equipo. Nos vamos tranquilos al parón de verano por la ventaja en el campeonato", comentó Toni Bou en declaraciones al servicio de prensa de Repsol Honda.