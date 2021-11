Toni Bou inicia con victoria su defensa del título de X-Trial

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Toni Bou (Repsol Honda) inició su defensa del título de campeón del mundo de X-Trial con una victoria en la primera de las dos pruebas del Mundial, en Andorra.

Bou, que busca su 30º título, venció este sábado en la primera prueba en Andorra. En la primera manga, el piloto de Piera terminó cuarto con siete puntos, pero su mejoría en la segunda le llevó a la final, donde no cedió ningún punto para imponerse a Adam Raga.

Dentro de dos semanas, el 21 de noviembre, se celebrará la segunda y última cita del Campeonato del Mundo bajo techo, que tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde Bou buscará revalidar el título y alzarse con su trigésimo mundial.

"Estoy súper contento con esta victoria. Después de 20 meses sin participar en X-Trial las sensaciones han sido extrañas. Volver a competir delante del público y encima del público andorrano ha sido increíble. Sabemos que Barcelona, que también es mi carrera de casa, será muy complicado y, por eso, era muy importante ganar hoy aquí", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Al principio he asegurado algún punto y he cometido algún error. Pero en la segunda vuelta y la final ha sido espectacular, no sólo porque no he cometido penalizaciones, sino porque me he sentido muy a gusto pilotando, con seguridad y agresividad. Estoy muy contento con mi pilotaje, pero sobre todo con el equipo", añadió.