Topuria responde Makhachev: "Necesitas algo que no se puede entrenar: emoción"

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El luchador hispano-georgiano de UFC Ilia Topuria ha contestado a las palabras de Islam Makhachev, tras convertirse en doble campeón del mundo en el UFC 322, que dijo que le iba a mandar a "dormir", diciendo que para ello necesita "algo que no se puede entrenar" como es la "emoción.

"Islam (Makhachev), necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este juego. Cada día estoy más seguro de que te aburro", afirmó el luchador hispano-georgiano en su cuenta de 'X' tras la victoria del ruso ante Jack Della Maddalena, con la que se proclamó doble campeón en el UFC 322.

Las declaraciones llegan después de que Makhachev dijera "te pondré a dormir" a Topuria, tras ganar su combate a Della Maddalena en cinco asaltos e igualara el récord de triunfos seguidos de Anderson Silva (16). Un mensaje retador para Ilia Topuria que parece acercar la pelea entre ambos de cara al UFC Casa Blanca el próximo año, un evento que será el mayor evento de la compañía hasta el momento.

Además, el campeón de peso ligero y peso pluma de la UFC también tuvo palabras para Della Maddalena: "Necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo".