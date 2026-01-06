Tosha Schareina: "La estrategia para hoy era ganar"

El piloto español Tosha Schareina tras una etapa del Rally Dakar 2026 - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Tosha Schareina (Honda) se mostró satisfecho de su victoria de este martes en la tercera etapa en motos del Rally Dakar 2026, un día donde su "estrategia era ganar" y que le mantiene "en la batalla" por la victoria.

"Estuvo bien, no fue fácil, había muchas piedras otra vez y la navegación fue realmente complicada. Intenté apretar porque la estrategia para hoy era ganar y lo logramos, pero esto es solo el principio, mañana saldremos adelante, así que ya veremos", señaló Schareina al micrófono de la organización del 'raid'.

El valenciano sabe que en la etapa maratón de este miércoles "hay que cuidar los neumáticos y la moto". "Y a nosotros mismos y lo haremos. Creo que tengo una buena posición; intentaré abrir todo el día y ese es mi objetivo", declaró el español, que quita importancia al tiempo perdido por Edgar Canet (KTM). "No sé, es solo el tercer día, todo puede pasar. Estoy en la batalla y me alegra", sentenció.

Por su parte, el propio Edgar Canet, que no tuvo su mejor día y cedió tiempo para caer el séptimo puesto de la general, buscó la vertiente optimista. "Ha sido una muy buena etapa en un día marcado como muy difícil, más de lo esperado, extremadamente física y con muchísima piedra que hacía infinitos los kilómetros", comentó en declaraciones facilitadas por KH-7, uno de sus patrocinadores.

"Tras salir con el depósito de gasolina lleno en el 'pit-stop', navegar entre piedras se me complicó. Me han pasado Ricky (Brabec) y Tosha (Schareina), que estaban atacando fuerte. Hemos especulado un poco, entre comillas, pero la verdad es que estoy muy contento de la posición de hoy, que ha sido como abrir pista. Ha sido un día muy largo y difícil, pero estamos enteros, que es lo que importa, y no he tocado el suelo para nada", añadió.

Canet está "preparado para la etapa maratón", pese a que ya acumula cansancio en un 'raid' para el que no sigue "ninguna estrategia concreta". "La clave es mantenerse concentrados al cien por cien en la navegación, aprender y acabar cada día limpios", subrayó.