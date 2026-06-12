El triatlón español quiere brillar en casa en el Europeo de Tarragona

Archivo - Susana Rodríguez y su guía Sara Pérez tras conseguir la medalla de oro en Paris 2024 - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tarragona acoge este fin de semana una nueva edición del Campeonato de Europa de Triatlón, donde España quiere aprovechar el competir en casa y el apoyo de sus aficionados para lograr el mayor número de medallas posibles en lo que es la primera oportunidad fuera del calendario de las Series Mundiales para sumar puntos de clasificación de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Las mejores opciones vienen tanto en la categoría masculina como, sobre todo, en los eventos para triatletas con discapacidad. En chicos, España presenta un potente grupo de deportistas con el objetivo de luchar por las medallas en casa encabezados por el experimentado Antonio Serrat, octavo el año pasado.

Alberto González, Izan Edo, el más joven de los representantes españoles, Roberto Sánchez Mantecón, plata en el Europeo de 2021, y Eduardo Blanco completan la nómina de aspirantes a un podio que lideran la plata y el bronce del año pasado, el húngaro Bence Bicsák y el griego Panagiotis Bitados, ya que el actual campeón, el alemán Max Studer, no participa. El francés Louis Vitiello, los británicos Solomon Okrafo-Smart y Oliver Conway, el alemán Henry Graf, el húngaro Zsombor Dévay o el neerlandés Gjalt Panjer pueden estar también entre los favoritos.

Por su parte, en la categoría femenina, España no acude con tantas opciones a una prueba donde la belga Jolien Vermeylen defiende título y además llega en buena forma, aunque tendrá rivales de entidad como la alemana Lisa Terch, campeona del mundo y oro olímpico en París en el relevo mixto, o la rusa Diana Isakova y la británica Tilly Anema, que la secundaron en el podio en 2024.

En cuanto a la representación nacional, en Tarragona competirán Ana Carballo y Sara Guerrero, componentes del equipo que ganó el oro en el relevo mixto en la prueba de Chengdu (China), Marta Pintanel, Cecilia Santamaría y María Teresa Jiménez-Orta.

Finalmente, en el Paratrialón, España acude una vez más con un potente equipo liderado por la laureada Susana Rodríguez (PTVI), Héctor Catalá (PTVI) y Eva Moral (PTWC) defenderán sus títulos continentales del año pasado, con mención especial para la primera, actual campeona de todo, que vuelve a la acción nueve semanas despué de pasar por el quirófano por un problema en la banda iliotibial derecha.

También habrá buenas opciones con el campeón paralímpico Dani Molina, en la clase PTS3 y bronce en 2025, y con Nil Riudavets, bronce en París 2024 y el año pasado a nivel continental. Claudia Tubío (PTS4), María Fuentes (PTS5), Samuel Rodríguez (PTS4) y Lionel Morales (PTS2) completan la lista.