Tyson Fury peleará el 1 de agosto en Dublín

Archivo - Tyson Fury lanza un golpe al ruso Arslanbek Makhmudov - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES 27 May. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Tyson Fury anunció este miércoles que tiene previsto volver al cuadrilátero el próximo 1 de agosto en Dublín, una semana después de que su compatriota Anthony Joshua realice también su regreso.

Los dos pesos pesados británicos se encaminan hacia un enfrentamiento muy esperado que, según se ha barajado, podría tener lugar en el mes de noviembre, aunque parece que ambos púgiles tendrán una pelea de preparación.

Tyson Fury publicó un vídeo en una historia de s perfil oficial de 'Instagram' en el que se le ve de vuelta a los entrenamientos en Tailandia, acompañado del siguiente pie de foto: "Vamos, 1 de agosto, Dublín, Irlanda".

Dado que el promotor Frank Warren está organizando un combate entre Pierce O'Leary y Mark Chamberlain en el 3Arena de la capital irlandesa para esa fecha, todo apunta a que Fury se incorporará a esta velada. Aún no se ha revelado quién será su rival, aunque Warren ha descartado la posibilidad de que se enfrente a Andy Ruiz Jr, quien destronó a Joshua como campeón mundial en 2019 antes de perder la revancha más tarde ese mismo año.

Fury retornó el pasado mes de abril tras 16 meses fuera del 'ring' con una amplia victoria por puntos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres sobre el ruso Arslanbek Makhmudov en abril, tras lo cual retó inmediatamente a Joshua, que estaba presente en primera fila, y que negó a moverse de su asiento.

Joshua se enfrentará al desconocido albanés Kristian Prenga en Riad el 25 de julio, en su primer combate desde que se viera involucrado en un accidente de coche en Nigeria en diciembre, en el que fallecieron dos de sus amigos más cercanos.