Under Armour amplía la paleta de colores de las HOVR Machina

Under Armour amplía la paleta de colores de las HOVR Machina - UNDER ARMOUR - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca de diseño y material deportivo Under Armour ha amplíado la gama de colores de las HOVR Machina, su zapatilla 'conectada' con información en tiempo real con una placa de propulsión Pebax y retorno de energía de la zancada del corredor, diseñada tanto para las pruebas de velocidad y las de fondo.

Las nuevas HOVR Machina, en tonos amarillo-negro, negro y gris para hombres y blanco y azul, entre otros, para mujer, se pueden conectar con la aplicación UA MapMyRun para registrar la longitud, la cadencia y el ritmo de la pisada y recibir consejos en tiempo real.

Entre sus características destacan la tecnología UA HOVR que proporciona 'sensación de gravedad cero' para mantener el retorno de energía y eliminar el impacto pisada tras pisada; la malla de compresión Energy Web, que contiene y moldea la espuma para devolver la energía utilizada, y una placa de velocidad Pebax, inspirada en los tacos de sprint para aumentar el retorno de energía y favorecer un despegue

con potencia.

Con la innovación del entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real de la HOVR Machina el corredor puede medir gracias a un chip insertado en la suela su ángulo de pisada y el tiempo de contacto del pie con el suelo a través de la conexión con la aplicación 'MapMyRun', la mayor comunidad digital de salud y fitness del mundo con más de 270 millones de usuarios.

'Machina', nombre que evoca la 'perfección' y la 'fuerza' del intenso color rojo' del modelo original presentado a finales de enero en Múnich (Alemania), es un reflejo del ADN y el eslogan 'Makes you better' ('hacerte mejor') de Under Armour, que dispone de entrenamiento del gesto deportivo en tiempo real (Form Coaching) para ayudar al atleta a correr mejor.