Under Armour completa la generación de Velociti con los modelos 'Distance' y 'Pace'

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de material deportivo Under Armour ha ampliado su línea Velociti de nueva generación con la incorporación de las zapatillas 'Distance' y 'Pace', que completan la gama integral de calzado de running diseñada para acompañar a los atletas en cada fase del entrenamiento.

Tras el impulso logrado a finales del año pasado con el lanzamiento de Velociti Elite 3, Velociti Pro 2 y Velociti SPD, la gama de producto continúa reforzando el compromiso de la marca con el rendimiento guiado por atletas y la innovación.

La línea Velociti sigue contribuyendo a mejorar el rendimiento de deportistas como Sharon Lokedi, que actualmente prepara su vuelta a la Maratón de Boston este abril con el objetivo de defender su título en uno de los escenarios más icónicos del atletismo.

Desde el entrenamiento de fondo hasta el perfeccionamiento de la velocidad en la recta final, Lokedi ha confiado en Velociti en todas las fases de su preparación para la carrera. "Defender mi título en Boston significa llegar más fuerte, más inteligente y mejor preparada. Lo que más valoro es que cada zapatilla Velociti tiene una función clara en mi entrenamiento. Utilizo las Distance en los días de carrera larga, que me ayudan a ganar fuerza y confianza, y las Elite 3 cuando necesito un empujón extra y la seguridad necesaria para darlo todo en los momentos decisivos", manifestó Lokedi.

Con la incorporación de las zapatillas Distance y Pace, Velociti ofrece ahora a los corredores un conjunto de herramientas perfectamente conectadas y diseñadas para satisfacer las exigencias de todo el ciclo de entrenamiento.

Las Velociti Distance proporcionan la estabilidad, amortiguación y durabilidad necesarias para soportar semanas de alto kilometraje, lo que ofrece a los corredores una base fiable para el progreso a largo plazo.

Por su parte, las Velociti Pace aportan una sensación de ligereza y respuesta diseñada para mejorar el entrenamiento diario y las carreras de intensidad moderada.

La línea completa de Velociti ya está disponible en todo el mundo en underarmour.es, en las tiendas Under Armour y en una selección de tiendas especializadas.

Además, el lanzamiento incluye prendas técnicas como camisetas ligeras, capas intermedias con regulación térmica y pantalones cortos de secado rápido, pensadas para complementar el calzado y ofrecer a los corredores un sistema integral diseñado para la velocidad, comodidad y rendimiento diario.