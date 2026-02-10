Under Armour presenta su nueva camiseta HeatGear Baselayer para mujer. - UNDER ARMOUR

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Under Armour presenta la nueva camiseta HeatGear Crop Mock Baselayer para mujer, diseñada para ofrecer frescura, comodidad y libertad de movimiento tanto en entrenamientos intensos como en el uso diario.

Esta baselayer combina la tecnología de Under Armour con un diseño moderno y funcional. Su tejido HeatGear es ultraligero, altamente transpirable y de secado rápido, permitiendo una eficaz evacuación del sudor y ayudando a mantener la piel seca incluso en las sesiones más exigentes.

Además, su elasticidad en cuatro direcciones garantiza un ajuste flexible que se adapta al cuerpo sin limitar los movimientos.

El diseño de la prenda incluye un cuello cerrado tipo 'mock' que aporta mayor cobertura sin comprometer la ligereza, un corte 'cropped' que favorece la estética actual y mangas raglán para un ajuste más natural y libre alrededor de los hombros.

La tecnología de control de olores incorporada minimiza los malos olores durante esfuerzos prolongados, ampliando su versatilidad en cualquier uso diario o deportivo.

La nueva baselayer forma parte de la campaña Unapologetic by Design, un concepto que celebra a mujeres que entrenan con intensidad, viven en constante movimiento y afrontan cada reto con determinación y estilo.

A través de distintos perfiles (Pilates Princess, Weightlifting y What's in Her Bag), la campaña pone en valor la diversidad de disciplinas, rutinas y estilos de vida activos, mostrando cómo la UA Baselayer actúa como una segunda piel que acompaña cada gesto, cada repetición y cada desplazamiento del día a día.

Desde prácticas que exigen control, fuerza y precisión, hasta entrenamientos de alto impacto o jornadas que combinan deporte y vida personal sin pausas, la campaña refleja una actitud segura, auténtica y sin concesiones.

La HeatGear Crop Mock Baselayer representa la unión entre innovación técnica, comodidad y estilo actual, consolidando la apuesta de Under Armour por prendas que acompañan al rendimiento y al estilo de vida dinámico de las mujeres de hoy. La Baselayer ya está disponible en la web de Under Armour con un precio de 35 euros en diferentes colores.