Under Armour presenta su selección de prendas y calzado técnicos para los entrenamientos de verano. - UNDER ARMOUR

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Under Armour ha presentado una selección de prendas y calzado técnico diseñados especialmente para mantener el rendimiento deportivo durante los entrenamientos en la temporada de verano.

Con la llegada de las altas temperaturas, la firma ha reunido artículos para hombre y mujer orientados a favorecer la transpirabilidad, la comodidad y la libertad de movimiento en las sesiones más exigentes.

Esta propuesta busca ofrecer soluciones tanto en el gimnasio como al aire libre o en rutinas de alta intensidad. La iniciativa de la compañía ha combinado algunas de sus tecnologías más representativas, como los tejidos 'HeatGear', desarrollados para ayudar a mantener el cuerpo fresco y seco durante el esfuerzo físico.

Asimismo, ha incorporado la línea 'UA Vanish Elite', concebida para aportar ligereza y ventilación en los ejercicios de mayor intensidad. Ambas propuestas se estructuran con el objetivo de facilitar que el atleta se concentre únicamente en su rendimiento.

En la línea masculina, la marca ha destacado la camiseta 'UA Vanish Elite Seamless' y el pantalón corto 'Short UA Vanish Elite'. A estos productos se suman los pantalones de compresión 'HeatGear Elite'. Estas prendas han integrado materiales ligeros de secado rápido que minimizan las distracciones durante la actividad física.

Para el público femenino, la selección ha incluido la chaqueta 'UA Unstoppable Woven', así como la camiseta y los pantalones cortos de compresión de la línea 'HeatGear Elite'. La colección de equipamiento se ha completado con las zapatillas de entrenamiento 'UA Reign XT', con versiones específicas para hombre y mujer.

Este calzado ha sido desarrollado para aportar estabilidad, sujeción y respuesta en sesiones de fuerza y actividades funcionales. La empresa ha señalado que este conjunto de propuestas innovadoras busca acompañar cada sesión de entrenamiento durante los meses de verano. De este modo, la colección ha fusionado el diseño técnico con la funcionalidad para dar soporte a quienes mantienen la actividad física como parte de su rutina diaria durante todo el año.