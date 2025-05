El 'VAR' de la marcha será "más objetivo" y "equitativo", según el investigador Javier Rosell

Esta tecnología se probará en el GPI Madrid Marcha Silbö Telecom el próximo 1 de junio en la Gran Vía madrileña

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La tecnología del 'Race Walking Electronic Control System' (RWECS), bautizado como 'el VAR de la marcha' y que se implementará el próximo 1 de junio en la cuarta edición del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, es "más objetivo" y "equitativo", según el investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Javier Rosell.

Esta tecnología "objetiva" que no dependa del criterio de los jueces da una cifra de pérdida de contacto de los pies de los marchadores con el suelo, con un "cierto" margen de error, pero mucho menor que el del ojo humano, "con lo cual es muy parecido al VAR que hay en el fútbol", afirmó Javier Rosell, investigador de Ingeniería Biomédica y profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la UPC.

Rosell lidera un equipo de investigadores que lleva más de una década trabajando en este 'VAR de la marcha'. Hace unos años aplicaron el uso de una plantilla inteligente que detectaba si la marcha de algún atleta era irregular.

El proyecto duró unos 4-5 años, pero se vio frenado por la pandemia de la COVID-19 y la complejidad logística a la hora de introducir plantillas en el calzado de los marchadores. Además, la federación internacional de atletismo (World Athletics) dejó de financiar este proyecto y en la UPC empezaron a buscar soluciones alternativas.

Una de ellas fue este nuevo dispositivo RWECS, un ligero aparato -pesa menos de 15 gramos y poco más grande que una moneda de 1 euro- con sensores y que se sujeta en los cordones de las zapatillas. El dispositivo se ha testado en dos competiciones de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en Barcelona y Tarragona, pero a nivel mundial se probará en el GPI Madrid Marcha Silbö Telecom.

"En Madrid se hará esta prueba en paralelo con las decisiones de los jueces. No vamos a utilizar los dorsales reales de la gente para no interferir en las decisiones de los jueces oficiales de la carrera, por

lo que no podremos transmitir los datos en tiempo real. Luego se hará un informe anónimo para no influir en futuras participaciones de los marchadores en otras competiciones. Es por un tema legal para no influir en lo que pueda pasar en el futuro", explicó Rosell en una entrevista al gabinete de comunicación del GPI Madrid Marcha.

Este dispositivo podría implementarse de forma oficial en otoño de 2025, pero "siempre en paralelo" con los jueces. El investigador de la UPC es firme defensor del uso de la tecnología para evitar los "numerosos errores que se producen actualmente" y las "descalificaciones injustas".

"La marcha atlética consiste en andar lo más rápido posible sin perder el contacto con el suelo y el sistema actual, con el ojo humano y sin tecnología, es muy impreciso además de injusto. Con esta nueva tecnología, que es más equitativa y objetiva, estaremos en disposición de ofrecer un número que indica el tiempo de pérdida de contacto de los dos pies con el suelo, que normalmente va de 0,002 a 0,004 segundos. Con las cámaras de vídeo se puede ver, pero con el ojo humano resulta totalmente imposible", explicó el experto.

A priori son todo ventajas en esta nueva tecnología con respecto al sistema anterior de plantillas. "El sistema detecta cuándo la punta del pie deja de tocar el suelo y cuándo el talón impacta con el suelo, que es lo que llamamos 'tiempo en el aire de cada pie'. A partir de ahí determinamos la pérdida de contacto con el suelo. En definitiva, es un sistema más sencillo de colocar a todo el mundo, electrónicamente también es más simple y tiene un coste menor", añadió.

Financiado por la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente están "en negociaciones" con World Athletics para ver cómo se implica en el desarrollo definitivo de esta tecnología similar al 'VAR' que se emplea en el fútbol profesional.

"El ojo humano es muy subjetivo. Actualmente hay un margen de error muy grande porque depende mucho de cada juez y del estilo de cada participante. Insisto: el sistema de pérdida de contacto que hacemos nosotros es totalmente objetivo y da una cifra concreta: 20 milisegundos, 30 milisegundos puede haber un cierto margen de error, de acuerdo, pero siempre será mucho menor que el del ojo humano. Es como en el VAR del fútbol: puedes tener la punta de la bota más adelantada y puede generar polémica, sí, pero el VAR siempre será mucho más fiable y preciso que el ojo humano. En la marcha ocurrirá lo mismo", concluyó.