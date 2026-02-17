Las velocistas ya se entrenan en Grandvalira para la Copa del Mundo de esquí de este 2026. - GRANDVALIRA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mejores esquiadoras del mundo de las disciplinas de velocidad ya han empezado a entrenarse en la emblemática pista Àliga de la estación andorrana de Grandvalira, escenario de las pruebas de descenso y supergigante de la Copa del Mundo que se celebrarán el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo.

Entre las esquiadoras destacadas que estos días ya se entrenan en la pista Àliga se encuentran grandes nombres del circuito internacional como la italiana Sofía Goggia, su compatriota Elena Curtoni, las hermanas italianas Nadia Delago y Nicol Delago, la checa Ester Ledecká, así como una destacada representación de los equipos de Estados Unidos, Francia y Suiza.

La representación andorrana estará encabezada por la esquiadora Jordina Caminal. A lo largo de la semana se irán añadiendo más esquiadoras a los entrenamientos que participarán en el Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026.