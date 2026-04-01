La venta de entradas del Europeo de atletismo de Valencia 2027 roza el 50% en sus dos primeras semanas

Archivo - La venta de entradas del Europeo de atletismo bajo techo de Valencia 2027 roza el 50% en sus dos primeras semanas. - RFEA / SPORTMEDIA - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de atletismo bajo techo de Valencia 2027 abrió la venta de entradas el pasado 16 de marzo y ya ha logrado más de 7.000 vendidas en sus dos primeras semanas, según apuntaron este miércoles sus organizadores en un comunicado de prensa.

"El ritmo es muy positivo y esto hace augurar que el primer éxito del próximo Campeonato de Europa 'indoor' llegará desde la grada", indicó la nota. "Cuando aún restan 337 días para que dé comienzo el evento continental más importante del atletismo del próximo año, ya son más de 7.000 las entradas adquiridas por los aficionados", agregó el texto.

"La venta de entradas roza el 50% en las dos primeras semanas en las que están a disposición del público general. Con el Campeonato del Mundo de Torun hace unos días se dio por finalizada la temporada 'indoor' de principios de año. Esto hace que el siguiente gran hito internacional bajo techo marcado en el calendario será, precisamente, el campeonato que atraerá todas las miradas de nuestro deporte hacia el Palau Velòdrom Lluís Puig", aludió la nota a esa cita del 4 al 7 de marzo de 2027.

"A falta de poco menos de un año para que la pista se vista de gala, los aficionados han dado el primer paso y han empezado a adquirir las entradas que les permitirán formar parte de un evento que se prevé memorable", recalcó el comunicado de prensa.

Luego añadió que "este camino avanza a paso firme". "De hecho, si dividimos por jornadas la venta de localidades, teniendo en cuenta que el 50% vendido es la suma de todas esas diferentes jornadas, las hay que superan con creces ese cupo. Las tardes del viernes, sábado y domingo han vendido más del 80% de los 'tickets' en las zonas Premium y han rebasado el 90% en la Zona B, mientras que la Zona E está en un 96% de venta en la jornada del domingo por la tarde", precisó el mismo texto.

También avisó la organización que las entradas, que van desde los 8 euros hasta los 55 euros, siguen a la venta a través de la página web oficial de este Europeo de atletismo en pista corta. "Se busca que todos y cada uno de los aficionados que lo deseen tengan plena accesibilidad a una localidad para cualquiera de las jornadas previstas", dijo la nota.

"El objetivo es crear un ambiente espectacular que haga que todos y cada uno de los que se desplacen hasta el recinto valenciano disfruten del mejor atletismo del continente en primera persona", zanjó el texto.