Vértigo 76, la colección de Decathlon que instala el gorpcore en la ciudad

Decathlon lanza Vértigo 76, la colección que instala el gorpcore en la ciudad.

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca de diseño y material deportivo Decathlon lanza la colección 'Vertigo 76', que instala el 'gorpcore', la tendencia de moda que adapta la ropa técnica que se usa en las actividades al aire libre como el senderismo o el montañismo para la ciudad, en la rutina urbana del deportista.

De esta forma prendas técnicas, siluetas funcionales y estética outdoor forman parte del nuevo uniforme urbano. En este contexto, Decathlon lanza esta colección cápsula invernal que traslada el espíritu de la montaña al día a día con una mirada claramente lifestyle.

Diseñada para moverse entre la ciudad y el aire libre sin cambiar de apariencia, Vértigo 76 combina funcionalidad y diseño en una propuesta unisex pensada para el uso cotidiano. Chaquetas polares y cortavientos, pantalones cargo, camisetas técnicas, calzado, accesorios y piezas versátiles componen una colección que apuesta por la comodidad, la durabilidad y el estilo sin esfuerzo.

La colección se inspira en la vida urbana y activa. Materiales técnicos, cortes estructurados y detalles funcionales se combinan en looks cómodos y fáciles de llevar, con la estética gorpcore como hilo conductor.

La paleta de colores mezcla tonos profundos como violeta, burdeos y marrones con matices en tonos nude y tierra, creando un acabado versátil.

La colección incluye cortavientos, zapatillas deportivas de piel MTC X y polares unisex. Decathlon propone con esta colección una forma de vestir donde lo técnico deja de ser exclusivamente deportivo para convertirse en una elección estética.