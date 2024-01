Víctor Santamaría: "El Premio APDM significa acordarsede la gente que está detrás de las cámaras"

El realizador jefe de retransmisiones deportivas de Movistar Plus, galardonado por su Trayectoria Profesional

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El veterano realizador Víctor Santamaría afirmó que el premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) a la Trayectoria Profesional, que le será entregado en la VIII Gala Anual que la asociación celebrará el 29 de enero en El Beatriz Madrid Auditorio, significa "acordarse de la gente que está detrás de las cámaras".

Santamaría, considerado el 'Pelé de la realización' por ser el creador en 1989 del programa de deportes 'El Día Después' -junto a Alfredo Relaño y el exfutbolista Michael Robinson, y con periodistas como Ignacio Lewin, Josep Pedrerol y Carlos Martínez-, consideró que el galardón reconoce a "toda esa gente que está ahí detrás de las cámaras tirando cable, haciendo la producción y cuadrando los números para poner en pantalla el deporte español y los toros".

En una entrevista concedida a la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, Víctor Santamaría lamentó que la suya es "una parte de la profesión que está un poquito olvidada y que requiere mucha práctica, mucha dedicación y mucho oficio".

El realizador abulense, de 66 años, releva en el palmarés del Premio a la Trayectoria Profesional de la APDM a figuras del periodismo como José Ángel de la Casa, Raúl Cancio, la saga de los Matías Prats, Pepe Domingo Castaño, los viñetistas José María Gallego y Julio Rey, Carlos Matallanas, a título póstumo, y Alfredo Relaño.

Santamaría, que se retiró de las realizaciones deportivas en enero de 2023 después de más de 30 años como jefe de Realización de Deportes de Canal Plus y con cuatro décadas de trayectoria profesional a sus espaldas -actualmente sigue como realizador del canal taurino One Toro TV-, reinventó un mundo que cambió en la década de los noventa con la forma de ver no sólo las retransmisiones deportivas (fútbol, baloncesto, balonmano, carreras de rallies) sino también los toros, que es un mundo que le apasiona.

"Empecé en 1982. Yo soy 'naranjito' porque mi primer contrato fue a raíz del Mundial de España'82, donde hubo un despliegue muy grande y yo entré para sustituir a los operarios que se iban a las sedes. Estuve un par de años en Madrid, luego me fui a Valladolid y de ahí pasé a la televisión gallega como realizador de informativos. Luego fui jefe de realización de informativos y empezamos a hacer retransmisiones en 1986", relató.

A finales de 1989 conoció a Alfredo Relaño, que no dudó en fichar a Víctor Santamaría para Canal Plus después de un partido de Liga "muy lioso" entre el Real Madrid y el FC Barcelona, como destacó el propio presidente de honor del diario As, que fue galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional en la VII Gala de la APDM.

"Conocí a Víctor Santamaría por su obra. Cuando empezó Canal Plus y estaban arrancando también las autonómicas, vi un Madrid-Barça muy lioso; Telemadrid no tenía equipos suficientes y, como no iban a traer medios de la televisión catalana, trajeron de la gallega. Un partido con demasiados líos: pitan una faltan, expulsan a uno, a otro, pero Víctor daba enseguida una explicación de cada jugada con imágenes y eso es lo que me hizo pensar en ficharlo", recordó.

RELAÑO, ROBINSON Y MARTÍNEZ, "REFERENTES"

El presidente de honor y exdirector de As es uno de los "referentes" para Víctor Santamaría, como lo es también el narrador Carlos Martínez y el exfutbolista inglés Michael Robinson, fallecido en abril de 2020 víctima de un cáncer.

"Robin es mi hermano y lo digo en presente porque lo sigo teniendo en mi cabeza. Relaño y él le dieron una vuelta y una visión nueva al deporte que Carlos Martínez ha continuado", explicó.

Martínez destacó a la APDM que Víctor Santamaría es "un tipo con una impronta amplísima, pero sobre todo revolucionaria", pues ya imaginó los drones hace más de dos décadas en un partido en El Molinón.

"Entonces no existían los drones y a él se le ocurrió montar una cámara en un helicóptero de aeromodelismo, que tenía casi 2 metros de pala. Eso te hace preguntarte: '¿Cómo es posible que alguien vaya inventando las cosas antes de que éstas ocurran?' Esa es la genialidad de Víctor Santamaría", evocó Martínez, que no duda en referirse a su excompañero como "el Pelé de la realización".

"COMPAÑERO MAGNÍFICO Y TIPO ESTUPENDO"

Relaño aseguró que, con la despedida de Santamaría hace un año -al menos en lo que a las retransmisiones deportivas se refiere-, el mundo de la realización queda "un poco huérfano" en España porque, aunque no quiere "hacer menos a los que están ahora", cree que no hay nadie que lo haga "tan redondo" como él lo hacía.

"Aparte de todo eso era un compañero magnífico, un hombre muy modesto y humilde que nunca se dejaba ver. En definitiva, un tipo estupendo", calificó.

A Santamaría le dijeron hace mucho tiempo que el mejor realizador es "el que no se nota". "Pasar desapercibido en tu trabajo significa que lo estás haciendo bien. Y eso se nota en las retransmisiones: cuanto más limpia, directa y sencilla sea, la cosa funciona mejor. Lo que pasa es que también debes tener la suficiente profesionalidad en tu oficio para contar todo lo que está pasando en un evento deportivo, donde pasan muchas cosas. No solamente el gol o la canasta, sino que alrededor hay muchísimas cosas, y eso es lo que quisimos contar a España en 'El Día Después'", finalizó.