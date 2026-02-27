La VII Paladea La Oliva reunirá a más de 15.000 visitantes en Fuerventura. - PALADEA LA OLIVA

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Paladea La Oliva, prueba que se celebra del 6 al 10 de mayo e incluye un trail de 10 kilómetros, una ruta de senderismo de otros 10 kilómetros y 50 kilómetros en mountain bike, prevé atraer a más de 15.000 visitantes en el municipio de la isla de Fuerteventura, anunciaron los organizadores en su presentación en Madrid.

"Es un evento al que acude toda la familia y que fusiona deporte y gastronomía en un entorno volcánico único, dinamiza la economía local, impulsa el sector hostelero y proyecta la imagen de La Oliva como destino donde conviven tradición, innovación y naturaleza", destacó la concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Oliva, Gleiber Carreño, en el acto celebrado el restaurante de alta cocina canaria 'Gofio', en el casco antiguo de la capital de España.

Paladea La Oliva pretende reafirmar la apuesta del Ayuntamiento de La Oliva por el producto local, la gastronomía y el deporte en plena naturaleza, así como ser punto de encuentro para residentes y turistas con una propuesta que integra restauración, paisaje y actividad física en un entorno volcánico.

En esta edición, Paladea reunirá a 23 restaurantes en 21 casetas, algunas de ellas compartidas, como Oum, La Fábrica de las Croquetas, La Puipana, El Invernadero, El Horno, Olivo Corso o Il Gatto Rosso, que representan desde la cocina tradicional majorera hasta propuestas italianas, brasas, cocina de autor y tendencias internacionales.

Uno de los grandes atractivos de Paladea 2026 será su programa de 'showcookings', con la presencia del chef tinerfeño Víctor Suárez, con una estrella Michelin por su restaurante Haydée by Víctor Suárez y considerado uno de los referentes de la gastronomía canaria contemporánea. Junto a él participarán Yareli Pérez, Alexis Morales, Borja Cabrera y Massimo Avarelli, quienes compartirán su técnica, creatividad y apuesta por el producto de proximidad.

Además, el programa incluirá concursos gastronómicos como el de los mejores postre con queso majorero, mojo y tapa, cata de cerveza, cava o vinos de las bodegas Arautava, Tindama y Piedras de San Pedro, con lo que se ofrecerá un recorrido por distintas denominaciones y propuestas enológicas.

DEPORTE Y NATURALEZA

Paladea mantendrá su apuesta por la integración del deporte en la naturaleza. La programación incluye un trail de 10 kilómetros y una ruta de senderismo de la misma distancia, ambas con salida desde Vallebrón y recorrido por Caldereta y La Oliva y meta en Villaverde, junto a una prueba de mountain bike de 50 kilómetros, con salida en Lajares y meta en Villaverde, discurriendo entre volcanes.

La prueba de mountain bike contará con la participación del ciclista Antonio Padrón, referente regional y que en 2023 ganó en Fudenas, Fuertebike, Paladea y Ultrabike. En 2024 y 2025 logró el título de Campeón de Canarias de Short Track en categoría absoluta. Además, en 2025 volvió a alzarse con la victoria en Paladea y consiguió el tercer puesto en el Campeonato de Canarias Gravel.

Paladea La Oliva, organizada por el Ayuntamiento de La Oliva, a través de las concejalías de Deportes, que encabeza Gleiber Carreño, y Turismo y Medio Ambiente, liderada por David Fajardo, también contará con un programa de actividades para los más pequeños y música en directo.