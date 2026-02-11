Vithas Barcelona, patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona. - VITHAS

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Barcelona se ha convertido en patrocinador oficial de la Zurich Marató Barcelona y la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks, que se disputarán el 15 de marzo y el 15 de febrero, respectivamente, tras el acuerdo entre el centro hospitalario y RPM Sports.

Así lo han anunciado en las instalaciones del nuevo hospital, en Esplugues de Llobregat, en un acto con la participación de Anna Guiró, directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, e Iván Grau, director general de RPM Sports. Al encuentro han asistido también Cristian Llorens, director del Asset de Running de RPM Sports, y los doctores Eva Bargalló, directora médica del Hospital, y Jan Fallone, jefe de servicio del Aparato Locomotor y Medicina Deportiva.

Mediante esta alianza, Vithas tendrá una presencia destacada en ambas pruebas y en la Feria del Corredor, ubicada en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. En la media maratón, el hospital dispondrá del 12 al 14 de febrero un stand informativo en la feria dedicado a su Unidad de Medicina Deportiva, que contará además con un área de fisioterapia equipada con camillas.

En este espacio, los corredores podrán inscribirse para recibir masajes de activación o de precompetición realizados por profesionales especializados, reforzando así el compromiso del centro con el rendimiento y la salud de los deportistas.

"Para el Hospital Vithas Barcelona, este acuerdo representa una alianza natural que une nuestro compromiso con la salud y el bienestar con los valores del deporte. A través de este patrocinio, además, queremos estar cerca de los miles de corredores que eligen Barcelona como capital del running, ofreciéndoles todo nuestro conocimiento en áreas como la medicina deportiva", ha destacado Anna Guiró, directora gerente del Hospital Vithas Barcelona.

Por su parte, Iván Grau, director general de RPM Sports, ha explicado: "Para nosotros es una gran satisfacción contar con el Hospital Vithas Barcelona como patrocinador de la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y de la Zurich Marató de Barcelona. Compartimos una misma visión: el deporte como herramienta de salud, bienestar y progreso para la ciudadanía. En Barcelona vivimos el running como parte de nuestra identidad colectiva, y contar con un socio que combina excelencia médica y sensibilidad hacia la comunidad corredora nos permite cuidar aún mejor a los miles de participantes que confían en estas carreras. Estamos convencidos de que esta alianza enriquecerá su experiencia y nos ayudará a seguir elevando el nivel de nuestras pruebas".

Tras la presentación del acuerdo, el acto ha incluido un recorrido por las instalaciones del Hospital Vithas Barcelona, un centro de más de 39.000 metros cuadrados con 160 habitaciones individuales, 60 consultas de especialidades y un bloque quirúrgico con 14 quirófanos y tecnología robótica.