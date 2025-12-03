Vithas se suma a La Marató de 3Cat por la investigación en cáncer en el 'Partit dels Famosos' - VITHAS

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vithas se suma a La Marató de 3Cat dedicada este año a la investigación en cáncer como patrocinador del emblemático 'Partit dels Famosos', una colaboración con la que el grupo hospitalario dará nombre a uno de los equipos del encuentro solidario que se disputará el 14 de diciembre en el Estadi Hipòlit Planàs de la UE Vic organizado junto a Osona contra el Càncer y el Ayuntamiento de Vic.

El partido se celebrará a las 12 horas y será retransmitido por Esport 3 con conexiones en directo con el programa especial de La Marató en TV3 y reunirá a figuras de la cultura el deporte y el periodismo, como DJ Mon, el actor Moha Amazon, los creadores de contenido Carla Junyent, Gerard Romero y Spursito o los futbolistas Andreu Fontàs, Olga Garcia y Joan Verdú.

Además, se suman a la convocatoria los cantantes Lildami, Ramon Mirabet, Miki Núñez y Arnau Tordera, periodistas como Maria Fernández Vidal, Laia Ferrer y Ricard Torquemada y el cocinero con estrella Michelin Nandu Jubany, entre otros.

"Estamos ilusionados de colaborar con una acción solidaria que refleja fielmente el propósito de Vithas de 'vivir para cuidarte', ya que nos permite unir nuestro compromiso diario con la mejor asistencia sanitaria a la promoción del deporte y los hábitos de vida saludable, y la divulgación y recaudación de fondos para la investigación en cáncer uno de los mayores retos sanitarios de nuestros tiempos", expresó la directora gerente del Hospital Vithas Barcelona, Anna Guiró, durante la presentación del partido en Vic.

La de 2025 será la 34ª edición de La Marató de 3Cat dedicada a la divulgación y al impulso de la investigación en cáncer una de las principales causas de muerte en Catalunya y en el mundo y que movilizará a la sociedad catalana en decenas de actividades destinadas a concienciar fomentar la prevención y recaudar fondos para la investigación.

Con esta colaboración, Vithas reafirma su compromiso con la investigación médica y la concienciación sobre las enfermedades y ha invitado a sumarse a todos los profesionales del grupo en Catalunya, donde cuenta con cinco equipamientos sanitarios. Entre ellos, el recientemente inaugurado Hospital Vithas Barcelona en Esplugues de Llobregat con 160 habitaciones individuales urgencias 24 horas y 14 quirófanos además de 22 hospitales y 39 centros médicos en el conjunto del Estado.