World Athletics aprueba el plan de reincorporación de la federación rusa

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de World Athletics, el organismo rector del atletismo mundial, ha aprobado el plan de reincorporación de la Federación Rusa de Atletismo (RUSAF), excluida desde 2015 por amparar tramas de dopaje sistemático, y baraja permitir que sus deportistas puedan competir como Atletas Neutrales Autorizados (ANA) en los Juegos Olímpicos de Tokio, algo que se decidirá en su reunión del 17 al 18 de marzo.

"Tras el trabajo detallado del grupo de trabajo sobre Rusia de World Athletics, sus expertos independientes y la RUSAF, la semana pasada se recomendó al Consejo Mundial de Atletismo un plan final para el restablecimiento de la RUSAF como miembro de World Athletics", confirmó en un comunicado.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Rune Andersen, explicó que han analizado al detalles los "tres borradores diferentes" del plan de reincorporación y que los tres expertos internacionales designados por World Athletics los consideran "adecuados" para consolidar en el atletismo ruso el "profundo cambio de cultura" que le llevan exigiendo "durante los últimos cinco años".

Además, recuerda que a pesar de la dimisión del presidente de la Federación de Rusia, Peter Ivanov, debido a su nombramiento como alto funcionario del gobierno ruso -para respetar las sanciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) impuestas a los funcionarios del gobierno ruso por la denuncia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA)-, los expertos consideran que se podrá continuar con el plan en su ausencia bajo el liderazgo temporal de la vicepresidenta de la RUSAF, Irina Privalova.

Por todo ello, recomendaron a World Athletics "aprobar el plan de reincorporación". Así, el Consejo decidirá en su reunión del 17 al 18 de marzo si permite que los atletas rusos puedan competir nuevamente como Atletas Neutrales Autorizados en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, se mostró satisfecho con los progresos de Rusia. "No creo que haya pasado una semana durante mi presidencia en la que no haya respondido preguntas sobre Rusia y nuestro deporte. Este no es el final, sino el comienzo de un largo viaje, con mucho trabajo por hacer para que la RUSAF recupere la confianza", apuntó.