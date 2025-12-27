La XXXI Gala del Deporte Cántabro premia a Iker Casillas, Dennis González, Patricia Álvarez y Diego Botín

Archivo - Iker Casillas, durante una gala de premios. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC) ha premiado durante la XXXI Gala del Deporte Cántabro al exfutbolista Iker Casillas, al nadador de artística Dennis González, a la jugadora de hockey Patricia Álvarez y al regatista Diego Botín, entre otros.

El consejero autonómico de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el titular autonómico de Economía, Luis Ángel Agüeros, participaron este sábado en la ceremonia junto a cerca de un millar de asistentes en el Palacio de Festivales de Cantabria.

Agüeros entregó el Premio Bolístico a Marta Castillo, campeona de España y de Cantabria de bolo palma, mientras Martínez Abad dio el de Mejor Deportista Nacional del Año a Patricia Álvarez, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de hockey hierba con la selección española, máxima goleadora en ese torneo y mejor jugadora de la Liga 2024/25.

Iker Casillas, leyenda del Real Madrid y exportero de la selección española, obtuvo el Premio Juan Manuel Gozalo y lo agradeció a través de un vídeo. Y luego Diego Botín, campeón del mundo de vela en la clase 49er, se llevó el Premio Deportista Internacional del Año.

El atleta Pablo Delgado, campeón de Europa sub-23 de triple salto, recibió el Premio Alfonso Prieto a los Valores Deportivos; Brian Uriarte, campeón del mundo júnior de motociclismo, e India González Rojo, campeona del mundo y europea de patinaje artístico, recibieron el Premio a la Promesa del año, y Andrea Njimi Tankeu, campeona de Europa sub-20 de lanzamiento de disco, obtuvo el Premio a la Gesta Deportiva.

El exjugador de balonmano Jesús 'Chechu' Fernández, ganador del un bronce olímpico con España en Atlanta 1996 y miembro del Grupo Deportivo Teka, fue reconocido con el Premio Severiano Ballesteros a la Leyenda Deportiva; y José Manuel 'Cundo' Pérez, con el Premio a la Promoción Deportiva;

El Club Ciclista Meruelo Cantabria Deporte fue elegido Mejor Equipo, siendo campeón de la Copa de España femenina por equipos e individual tanto en la categoría de élite como sub-23, y el Sardinero Hockey recibió el premio a Mejor Club. Por último, el periodista Orfeo Suárez recibió el Premio APDC por su "dilatada y consolidada trayectoria profesional".