El Zodiac CNAB se queda sin final de Champions en los penaltis

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Zodiac CN At. Barceloneta perdió (15-14) este viernes en el inicio de la 'Final Four' de la Champions League de waterpolo y no podrá optar a un segundo título continental tras el de 2014.

El equipo marinero cayó en semifinales ante su bestia negra, un Novi Beograd que se levantó de cada golpe del dominador del waterpolo español esta temporada. El cuadro catalán tendrá que conformarse con la lucha por el bronce.

De inicio en La Valeta (Malta), fue el equipo serbio el que se adelantó, pero Alberto Munárriz y Álvaro Granados empataron rápido. El toma y daca cambió de lado el marcador en el segundo cuarto, con un 4-5 para el equipo español al descanso largo.

Milos Cuk hizo daño en la reanudación y Granados mantuvo el marcador apretado y el húngaro Gergely Burian puso el 6-7. Con la tensión del último cuarto, el Novi empezó a responder a los goles del cuadro catalán hasta ponerse por delante a menos de un minuto.

Entonces, una pérdida de los serbios cuando solo tenían que agotar la posesión dio vida a Zodiac CNAB con el empate de Burian a dos segundos de terminar el partido. Sin embargo, en los penaltis se le escapó la final de Champions al equipo barcelonés.