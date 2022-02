Adur Etxezarreta: "Este resultado me da alas de cara al futuro"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Adur Etxezarreta ha reconocido que su decimoséptimo puesto en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 le da "alas de cara al futuro", y espera poder ser "competitivo" en su segunda participación en la cita china, este martes en el super gigante.

"La pista tiene un par de puntos cruciales y no da tregua durante todo el recorrido y no he fallado, este resultado me da alas de cara al futuro", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) tras su actuación en la estación de esquí china de Xiaohaituo Mountain.

El navarro se convierte así en el esquiador olímpico español con mejor resultado en la prueba de descenso, superando nada menos que el récord del campeón olímpico Paquito Fernández Ochoa en Lake Placid 1980, cuando terminó en el 27º lugar.

"Estoy contento con la bajada, quizás no ha sido la mejor de esta semana, ya que en algún sitio me ha costado un poco más, pero el descenso ha sido limpio. La nieve ha cambiado respecto a los otros días, ha subido la temperatura y era un poco más bacheada, pero las condiciones igualmente espectaculares", apuntó.

Este martes, a partir de las 4.00 hora peninsular española, participará en la prueba de super gigante. "En super gigante vengo menos rodado que en descenso y puede que me cueste más, pero creo que puedo ser competitivo. Así que voy a bajar con todo para hacerlo lo mejor posible", indicó.

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus España, resaltó el mérito del resultado de Etxezarreta. "Detrás de este resultado hay un gran esfuerzo por parte del deportista y también un trabajo técnico muy estudiado a través del cual se ha conseguido está en progresión que ya se ha ido viendo en los últimos años y especialmente esta temporada con podio en Copa de Europa", manifestó.

"Desde aquí destacamos la callada pero sobresaliente tarea de Adam Peraudo, entrenador técnico y Toño Góngora, skiman, además del resto de staff que hace posible que estemos a un nivel en alpino en España que hace muchos años en hombres que no se veía. Sin duda, Adur ha pasado por todos los niveles del sistema deportivo español: club, tecnificación, equipo C, y ha llegado hasta aquí. Demuestra que es posible hacer cosas grandes desde casa, hay que creer en los deportistas", subrayó.