Alejandro Blanco: "No voy a dejar de luchar por tener una candidatura para 2030"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, defendió este miércoles la posición del organismo a la hora de sacar adelante la candidatura olímpica invernal para 2030, y aseguró que no va a "dejar de luchar" por este proyecto, y dejó claro que su deseo no es "llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios" que estén interesados y que si no hay acuerdo el organismo será quien la presentará ante el Comité Olímpico Internacional (COI).

"No voy a dejar de luchar por tener una candidatura porque si no la presentamos para 2030 romperemos una línea de diálogo con el COI que luego es complicado recuperar. Es difícil presentarla y llegar al acuerdo, pero no es imposible, estoy convencido de que en el momento decisivo se presentará, no por los gobiernos, si no por la gente del Pirineo y de las ciudades porque este es un proyecto que es la vida de mucha gente", afirmó Blanco en rueda de prensa tras las críticas recibidas en los últimos días por parte del Gobierno de Aragón.

El dirigente advirtió que "sin diálogo es imposible" seguir adelante y que su idea ahora es retomar las conversaciones con todas las partes para "ver si todo el mundo quiere participar". "Y si es así, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, si no, haríamos nosotros una propuesta razonada de cual debe ser la mejor opción que tenemos, con aquellos que quieren participar".

"Quien presenta la candidatura es el COE. No quisiera llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios. Todo el que quiera participar de forma activa será escuchado, ambas partes piden que nos dejemos debates políticos estériles. Ya no depende tanto de nosotros sino de la voluntad de acuerdo de los respectivos gobiernos", aseveró.

El mandatario admitió que "lo que más" le preocupa es que no pueden "perder la posición" que tienen "ante el COI ni prestigio". "Hemos enviado ya una carta diciendo que queremos organizar unos Juegos. Retomaré las conversaciones con todos los que quieran participar para llegar a un acuerdo y si no somos capaces, veremos cual es la decisión siguiente", apuntó.

"Ya no depende tanto de nosotros sino de la voluntad de acuerdo de los respectivos gobiernos", agregó Blanco, que recordó que "una parte de Aragón ha dicho que quiere hablar directamente con el COE, y eso es un cambio significativo" y que manifestó que no se plantea estos Juegos "sólo en el territorio catalán". "Catalunya ha hecho una apuesta clarísima por los Juegos, pero también hay territorios en Aragón que los quieren", insistió, confesando que no puede "renunciar a ese ideal" de sacar adelante un proyecto conjunto.

Por ello, fue claro sobre el papel de su organismo, que "es garante del acuerdo, no el que lo cierra", mientras que "el gran debate debe estar entre los territorios". "El COE tiene claro que debe luchar por presentar una candidatura sí o sí, pero no tiene las montañas", recalcó. "No sería adecuado iniciar un camino y pararse. Los Pirineos se merecen los Juegos y estoy convencido de que todo el mundo reflexionará y podremos sacar una candidatura", expresó.

Sí que no oculta que van "muy apurados" en cuanto a tiempo pese a que no haya "un plazo fijo" para presentarla. "Pero otras candidaturas ya están mucho más avanzadas. Empezamos primeros y por unas divergencias nos hemos parado", lamentó, confirmando que el día 1 habrá una visita de Thomas Bach, presidente del COI y que "sin ninguna duda preguntará muchas cosas". "Tendrá que llevarse la máxima certeza de que seguimos en carrera y de que nos dé tiempo para tener un borrador", avisó.

Alejandro Blanco compareció ante los medios para dar su versión sobre las noticias aparecidas en los últimos días sobre su papel en esta apuesta e hizo un repaso de cómo había sido toda el proyecto desde su fermentación en 2010 cuando se lo planteó Jordi Hereu, por entonces alcalde de Barcelona.

"LO MÁS PERJUDICIAL ES QUE SE CUESTIONE AL COE"

Con el paso de los años y el cambio en la idea de las candidaturas por parte del COI, el proyecto fue madurando y empezaron "a hablar con la Generalitat para organizar unos Juegos en Catalunya", pero "nunca se envió nada al COI". Y cuando tomó fuerza, entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y él, tomaron la decisión de hacerla "más amplia para que permitiese divulgar todo el Pirineo" y por ello hablaron con Aragón.

A partir de ahí, decidieron, porque al presidente del COE le parecía "más razonable y democrático", crear una Comisión Técnica con representantes de todas las partes porque pensaba que "ese debate tenía que ser técnico y no político". Entre diciembre de 2021 y el pasado marzo celebraron seis reuniones y el debate se centró "única y exclusivamente desde el punto de vista técnico".

Aragón pidió en primer lugar la distribución de la nieve y solicitó el esquí de fondo y el biatlón, mientras que luego llegó el hielo, "que parecía más tiempo y que lo que costó más tiempo". Finalmente, el 26 de abril se votó que Aragón se quedase el esquí de fondo, el biatlón, el patinaje de velocidad y el artístico y el curling, un total de 54 pruebas por las 42 que eran para Catalunya.

En ese punto, vio que "no se puede avanzar más" y convocó a un representante de cada gobierno autonómico, momento en el que el aragonés le envió una carta diciendo que "no está de acuerdo con la distribución" y que Cerler se quedaba sin pruebas, aunque posteriormente se hizo un cambio para que fuesen allí "cinco pruebas del Valle de Arán a cambio de algunas de hielo". "Nunca jamás se debatió la nieve en ninguna reunión", puntualizó.

Para el mandatario, "lo más perjudicial es que se cuestiona al COE". "Lo entendería si fuese el que presenta una candidatura, pero se discute tras seis reuniones y cuando todo queda cerrado", se quejó el dirigente. "Cuando veo que no se ponen de acuerdo es cuando veo que no hay ninguna posibilidad y digo que no se puede continuar así porque todo lo que está pasando perjudica seriamente a la candidatura", resaltó.

"Se enfatiza que es la propuesta del presidente del COE cuando es el resultado del estudio y la aprobación de la Comisión Técnica con tres representante de cada gobierno", reiteró Blanco, que no ocultó que de cara a estas nuevas conversaciones ya hay un "trabajo hecho que no se puede obviar".

"EL SEÑOR LAMBÁN ME ELOGIÓ CUANDO LA NIEVE YA ESTABA DISTRIBUIDA"

En este sentido, manifestó que no iba a "entrar en debate" con ninguna de las palabras de Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón y muy crítico con el dirigente en los últimos días, pese a que en "muchas entrevistas" decía que Blanco "era el líder" del proyecto y que "no podían ser los Juegos sin el COE". "Soy el mismo de antes, he presentado la candidatura de la Comisión Técnica y me hizo esos elogios cuando la nieve ya estaba distribuida", declaró.

"Me parece sensacional que recurra al presidente del Gobierno", dijo sobre el envío de un carta a Pedro Sánchez por parte de Lambán, aunque detalló que en el último Consejo de Ministros se expresó "claramente que el Gobierno apoya la decisión del COE". "Si se la quiere mandar está en su derecho y todos tendremos que aceptar la respuesta del presidente, que es uno de los grandes impulsores de este candidatura", sentenció.