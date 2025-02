Alejandro Blanco propondrá a Nadal ser miembro del COE: "No puede estar fuera del movimiento olímpico"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró este martes que el extenista Rafa Nadal "no puede estar fuera del movimiento olímpico", por lo que "podrá ser lo que quiera" dentro de la entidad, ya que espera que le diga "que sí" cuando "le proponga ser miembro del COE".

"Rafa necesitará un tiempo de descanso, pero luego me sentaré con él, porque una persona como Rafa no puede estar fuera del movimiento olímpico. Si está dispuesto, podrá ser lo que quiera, porque esta casa es su casa, cuando le proponga ser miembro del COE, espero que me diga que sí", expresó Blanco en un encuentro celebrado en la sede del COE para repasar los éxitos del balear tras su retirada, entre ellos, dos medallas de oro en los Juegos de Pekín 2008 y Río 2016.

En este acto, "merecido y necesario", el presidente del COE pretendía que el extenista escuchara la "admiración" por Nadal dentro del deporte español. "Si lo medimos por los resultados, nos equivocamos, porque eso son números y puede llegar un deportista o tenista que lo supere. Nadie ha conseguido tener tanta trascendencia fuera de su deporte como él", destacó.

"Este acto era importante para todos los deportistas y el deporte español para que sintiera en campeones olímpicos todo lo que ha significado para ellos su carrera", agregó Blanco durante su intervención en un encuentro dirigido por el periodista Juanma Castaño.

Además, el máximo mandatario del COE recordó que "es imposible" ir con Rafa Nadal en la Villa Olímpica. "He aprendido que sea cual sea el origen del deportista todos dicen 'Rafa, foto'", confesó. "Recuerdo en Río que te preguntaron si ibas a una casa privada por seguridad y dijiste que ibas a la Villa Olímpica como todos", ensalzó.

También tuvieron palabras de agradecimiento hacia Nadal un grupo de deportistas en representación del olimpismo español. Para la taekwondista Adriana Cerezo, medalla de plata en -49 kg en los Juegos de Tokio, reconoció que "poder tener a Rafa como figura es algo inalcanzable". "Al que no haya inspirado Rafa es que no es humano, no hay mejor ejemplo de lo que es el deporte", destacó.

"Deja una enseñanza de valores, porque ha conseguido ser un humano al cien por cien. Ha llegado a ser el número uno del mundo en su deporte y mantenerse arriba con esa humildad que le caracteriza le ha hecho inspirar a personas", afirmó, por su parte, el piragüista y campeón olímpico en K1 1000 m en Río de Janeiro, Marcus Cooper.

El expiragüista David Cal, con cinco preseas olímpicas en su palmarés, rememoró los partidos del balear contra el suizo Roger Federer, que le hicieron aficionarse al tenis. "Tener un referente como Rafa es complicado cuando te comparan con él. El afán de superarse en cada partido y su carácter nos hacía reflejarnos en él, en como peleaba cada partido para conseguir los resultados", resaltó.

Para el escalador Alberto Ginés, medalla de oro en Tokyo 2020 en la prueba combinada, Rafa Nadal es "el mejor deportista de la historia de España". "Que te felicite es algo increíble. Todos los deportistas aspiramos a ser aunque sea un 10 por ciento de lo que ha llegado él a ser", reveló.

Finalmente, la exjugadora de waterpolo y directora general de ADO, Jennifer Pareja, calificó también a Nadal de "gran referente por todo lo que ha significado fuera de la pista". "Va a ser complicado volver a encontrar un deportista como él, para mí es el mejor deportista de la historia de nuestro país", concluyó.