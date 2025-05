Alejandro Blanco: "Somos la referencia de los comités olímpicos, pero tenemos que seguir avanzando"

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, se mostró feliz por su reelección este miércoles hasta el año 2029 al frente de un organismo que es "la referencia", pero que debe seguir "avanzando" con todos sus actores unidos en busca de "lo mejor" para el deporte nacional, para el que insiste la necesidad de "un nuevo modelo a adaptado a los tiempos y a la España actuales".

"Estoy muy contento, más no se puede pedir. El aval ha sido unánime y la votación ha sido el 96 por ciento de los votos, así que no hay palabras para expresar el agradecimiento y la alegría, pero también el compromiso", remarcó Blanco a los medios tras su reelección.

El dirigente indicó que tuvo "un momento de reflexión" de cara a su continuidad, pero que habló "con mucha gente" y que esta le pidió que siguiese adelante. "Al final, el deporte solo puede seguir si somos capaces de estar juntos, de debatir lo que haya que debatir, pero todos buscando el mismo objetivo, que es lo mejor para el deporte español y para España. Y, teniendo ese objetivo, los 7 días de la semana, trabajar. Hoy es un gran día, un día de felicidad para mí, pero también para todo el deporte español", expresó.

El gallego resaltó el trabajo realizado "en muchos campos como la igualdad, los refugiados o en la ayuda a los deportistas" y que actualmente son "la referencia mundial de los comités olímpicos". "Pero tenemos que seguir avanzando. Estoy insistiendo mucho en el modelo, tenemos que hablar de un nuevo modelo del deporte para España, adaptado a los tiempos actuales y a la España que tenemos", añadió, citando también la Universidad UCAM-COE para "ayudar a los deportistas" y la importancia de "hacer una gran labor en la investigación" para la mejora del rendimiento deportivo.

"Creo que hacemos muchas cosas, pero que nos faltan muchas por hacer, pero de aquel COE donde no podíamos recibir a deportistas, ni entrenadores, ni federaciones, al actual, que es una referencia del mundo, creo que hemos avanzado. Pero por mucho que hagas, siempre te faltan muchas más cosas por hacer y el deporte es el día a día y hay sueños, proyectos, ilusiones. Estoy contento por todo lo que hemos hecho, pero también creo que podemos mejorar", añadió.

Blanco consideró "buena" la actual política de inversión en el deporte, aunque no escondió que "en los ciclos anteriores, durante tres años" ha sido "más comedida" ya que en el año de Juegos Olímpicos necesitan "mucha más inversión". "Este año hemos tenido muchos más recursos y, sin ninguna duda, a nivel deportivo ha sido el mejor ciclo de la historia y a nivel económico para esta casa también. No puede ser terminar los cuatro años con un beneficio de dos millones de euros, que eso nos va a permitir afrontar el siguiente ciclo, este en el que ya estamos, con un colchón más holgado", detalló.

"Creo que es todo planificación, todo hacer las cosas bien, que tenga suerte, que la gente apueste y que cada vez más empresas entiendan la importancia que tiene el deporte. Dentro del modelo del deporte, uno de los puntos fundamentales es que necesitamos una ley que permita que las empresas que inviertan en el deporte tengan un retorno, no necesariamente como el de excepcional interés, pero sí uno y una consideración", puntualizó.

Tampoco se olvidó del sueño olímpico, para lo que ve "dos historias importantes". "La primera, con las tres candidaturas que perdimos, con la última, la del 2020, en la que definimos un nuevo modelo de Juegos y ahora mismo el modelo de Juegos era aquello que Madrid defendía en 2013", aclaró.

"Yo cuando iba por el mundo me decían que era un visionario porque veía los Juegos de otra manera. No nos dieron los votos y sí nos dieron la razón. En ese modelo de Juegos, Madrid es la ciudad más preparada del mundo para hacerlos. ¿Qué pasa? Que ahora llega una nueva presidenta (Kirsty Coventry) y no sabemos qué modelo se va a poner ni cómo vamos a estar ahí", agregó al respecto.

Además, en relación a los Juegos de Invierno, explicó que "estaban determinados para España, para Cataluña y Aragón", para 2030, pero que "hubo algo que no se puede explicar" que lo impidió, en relación al conflicto entre los dos proyectos. "Nadie tiene la responsabilidad, nada más que una persona, de que nos hiciesen esos Juegos", aseveró sin citar ningún nombre.

"Sería un grandísimo error abandonar que Madrid fuese sede de unos Juegos porque Madrid y España por nivel deportivo, organizativo y, no olvidemos, por el apoyo que tiene de la gente. Para 2020 fue la más valorada y la que más apoyo popular tenía de todas las candidaturas. Entonces, si tenemos todo, a Madrid se le deben unos Juegos. Yo lo pediría siempre, espero que nos hagan caso un día", comentó.

QUIERE A NADAL EN EL COE

Pero advierte que la ciudad debe considerarlo "oportuno". "Espero que tengamos una reunión pronto. Estamos en el año 25 y el 28 y el 32 están dado y ahora hay que ir al 36. Faltan 11 años y no creo que se decida ahora el 36. Si vamos al sistema antiguo, es 7 años antes, y si vamos al moderno, ya puedes empezar la carrera. Creo que tenemos que insistir porque Madrid se los merece", sentenció.

Sobre el papel de la mujer a nivel directivo en el deporte nacional, Blanco recordó que "hay un nivel espectacular" y que aunque "son pocas, son muy buenas" y que se animen a hacer los cursos que van a lanzar. "Habrá muchas más presidentas en un futuro, las necesitamos. Creo que se han decidido muy pocas, pero tienen que decidirse más porque necesitamos a las mujeres en los puestos de presidente", resaltó.

También defendió el sistema federativo nacional, que calificó de "verdaderamente impresionante". "A veces critican que hay muy poco cambio en las federaciones y este ha sido el año que más ha habido. Tenemos un sistema electoral que es el mejor del mundo, solo hay que animar a la gente a que se prepare y una vez que llega a las federaciones, trabajo, trabajo y trabajo, planificar sin descanso y buscar lo mejor para el deporte", subrayó el mandatario.

"Si hay un Comité Olímpico que apoya la formación de entrenadores, es este. Destacamos en deportistas, pero no habría buenos deportistas sin buenos entrenadores y sin buenos clubes. Tenemos la mejor estructura de clubes del mundo y es donde tenemos que ir ahora con el modelo del deporte e incidir en ese campo, pero igual que el arbitraje, donde creo que vamos abarcando todo lo que podemos", prosiguió sobre la estructura del deporte.

Finalmente, Blanco elogió la figura del extenista Rafa Nadal, homenajeado el pasado domingo por Roland Garros. "Es un lujo, una necesidad. Estoy enormemente agradecido a Rafa Nadal, primero, por todo lo que nos ha dado. Segundo, porque después del homenaje impresionante que se le ha hecho en Roland Garros, que ha sido de locura, el único acto que él había aceptado es el del COE, y ahí le dije que tenía que ser miembro de la Asamblea. El martes hablamos por última vez y se me pone la piel de gallina, tiene que estar en esta casa", deseó.