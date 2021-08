Alvaro Martín: "Es una medalla de chocolate muy amargo"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El marchador español Álvaro Martín confesó que el cuarto puesto en la final de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 es una "medalla de chocolate muy amargo", y su compañero Diego García Carrera, sexto, lamentó el bajón de no haber subido al podio tras haberlo tenido "tan cerca".

"Es la medalla de chocolate muy amargo, ya no tanto por mí sino por el equipo español. La idea era sacar una medalla y había momentos en los que por qué no, dos. Los últimos kilómetros han sido decisivos. Ha habido un ataque muy agresivo en el que en un pestañeo se nos han ido los dos japoneses y el italiano", comentó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

El campeón de Europa aseguró que ha intentado "luchar todo lo posible" no solo por ser cuarto sino por intentar "rascar segundos" y que no se le fuese el japonés Toshikazu Yamanishi, actual campeó del mudo.

"Al final cuarto, 'chapó' por los tres primeros. Espectacular Stano y nos quedamos con la rabia porque la marcha española, por su glorioso pasado y el futuro que viene, quería soñar con una medalla, o dos. Debemos ver dónde mejorar porque los japoneses no son invencibles y a pelear por ello", indicó.

DIEGO GARCÍA: "TUVIMOS LA MEDALLA CERCA"

El marchador madrileño Diego García se declaró "triste" por el bajón de no haber conseguido una medalla "después de tenerla tan cerca". "Ha sido una carrera durísima, en unas condiciones que habíamos preparado. Pero más preparados que los japoneses no hay nadie. Es como si hicieran unos Juegos en Madrid, que tenían que haberse hecho este año, y por más preparados que estuvieran, más que yo no iban a estar", dijo.

García destacó que la nota positiva es que había competido dos veces en estas condiciones en China y Catar, y que las anteriores "fueron un desastre". "Había rendido muy por debajo de mi nivel. Hoy los españoles sí hemos podido entrar en carrera y hemos estado cerca de las medallas. La pena es que no nos las hemos llevado. Ese es el sabor amargo porque las oportunidades no se repiten y esto era una oportunidad única. Trabajaremos para conseguir mejores resultados en el futuro", anunció.