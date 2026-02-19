Ana Alonso: "A pesar del camino no iba a cambiar mi objetivo, iba a luchar la medalla del sprint"

Archivo - La esquiadora española Ana Alonso, en un imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Davide Vaninetti/Ipa Sport /

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Ana Alonso confesó este jueves tras lograr la medalla de bronce en la prueba de Sprint del esquí de montaña en los Jugeos Olímpicos de Invierno que "a pesar del camino" que ha tenido que atravesar después de lesionarse en octubre "no iba a cambiar" el objetivo de "luchar por el oro del relevo y por la medalla del sprint".

"No tengo palabras, estoy superemocionada. Gracias, de verdad, a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses porque ha sido súper duro. Siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro del relevo y por la medalla del sprint", valoró la andaluza en los micrófonos de Televisión Española.

En ese sentido, reconoce que la gente le miraba "como que estaba loca" por pensar que iba a poder estar en los Juegos Olímpicos de Invierno tras sufrir en octubre un grave accidente entrenando. "Pensaba que ni siquiera iba a llegar a los Juegos, pero aquí está la primera medalla", reconoció.

"Ha sido superduro, de verdad, pero es que he tenido muchísima gente que ha creído en mí como mi familia, los fisios, mi entrenador, mi psicólogo, la nutricionista y todo el equipo de España. Ha sido increíble, he sentido mucha fuerza, de verdad. A pesar del camino que he tenido, me siento muy afortunada", manifestó.

Esta presea de bronce se convirtió en la primera medalla de España en estos Juegos y la sexta en toda la historia de España. "Ya sabíamos que en esquí de montaña veníamos haciendo muy buenos resultados, que podíamos estar aquí luchando por las medallas. Ojalá que sea la primera de muchas", aseveró al mismo tiempo que puso el foco en el sábado en la prueba por relevos junto a Oriol Cardona, poco después campeón olímpico. "Vamos a tope. La rodilla ya ha pasado lo peor, y para el relevo va a aguantar como una campeona", sentenció.