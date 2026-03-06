Andrew Parsons inaugura otros Juegos Paralímpicos en un mundo donde "la situación no ha mejorado"

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional. - Europa Press/Contacto/Alessandro Bremec

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 han sido inaugurados oficialmente este viernes con una ceremonia de dos horas en la Arena de Verona, que ha incluido conexiones en directo con las dos sedes principales y con la subsede de Tesero, y con la esquiadora Audrey Pascual ejerciendo como abanderada española.

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), describió a Italia "como una segunda casa" para él y para la Ceremonia de Apertura. "Es bueno estar aquí de nuevo. Esta noche quiero reflexionar sobre algo profundo, en cómo los esfuerzos de unos pocos pueden moldear el destino de muchos. Cómo pequeños números, pequeñas acciones y pequeños momentos pueden cambiar el curso de la historia", inició su discurso.

"Hace casi 80 años, Sir Ludwig Guttmann inició un estudio en la Universidad de Turín. Su creencia pionera, que el deporte podía restaurar la esperanza, reconstruir vidas y liberar el potencial humano, comenzó en Stoke Mandeville. Desde sus humildes comienzos hasta una plataforma global que muestra el esfuerzo y los logros humanos, hoy los Juegos Paralímpicos son el evento deportivo más transformador del planeta".

"Cuando los primeros Juegos Paralímpicos tuvieron lugar en Roma en 1960, gracias al trabajo de Sir Guttmann y de Antonio Maglio, los deportistas compitieron no por aplausos o titulares, sino por demostrar una verdad simple y poderosa: que el potencial humano es infinito. Hoy, Italia vuelve a estar en el corazón de la historia paralímpica", destacó.

"Estos Juegos Paralímpicos de Invierno honrarán nuestro pasado, celebrarán nuestro presente y darán forma a un futuro más inclusivo. Y necesitamos ese futuro ahora más que nunca. Hace cuatro años dije que estaba horrorizado por lo que estaba pasando en el mundo. Lamentablemente, la situación no ha mejorado. En un mundo donde algunos países son más conocidos por el nombre de sus líderes, prefiero conocerlos por el nombre de sus deportistas", añadió Parsons sin mencionar a nadie en concreto.

"El deporte ofrece al mundo la posibilidad de otro camino a seguir, otra perspectiva. Aquí en Milán-Cortina 2026, estos Juegos Paralímpicos ofrecen algo verdaderamente diferente. Aquí las diferencias no son motivos de separación, sino fuentes de fortaleza. Aquí las naciones se reúnen como vecinas y los deportistas compiten con ferocidad y justicia, unidos en el respeto mutuo y por las reglas del deporte", afirmó el presidente del CPI.

"La Villa Paralímpica es un modelo vivo de lo que la sociedad puede y debe ser libre de política, es un lugar donde todos son bienvenidos, todos pertenecen y todos son valorados. Una comunidad sin barreras donde se realiza el potencial y las oportunidades están abiertas para todos", dijo.

Luego señaló que los paralímpicos "están listos para redefinir las posibilidades, ampliar los límites de la capacidad humana y mostrar lo que los humanos pueden lograr cuando se les respeta y se les brinda oportunidad de triunfar". "En los próximos días, su número récord de deportistas y naciones mostrarán lo mejor de ellos", agregó al respecto.

"LAS ACTUACIONES PARALÍMPICAS TRANSFORMARÁN ACTITUDES E INSPIRARÁN"

"A través de sus excepcionales actuaciones deportivas, recordarán al mundo que la discapacidad no es en sí misma una limitación, sino una dimensión increíble de la diversidad humana. Las actuaciones paralímpicas transformarán actitudes e inspirarán a personas de todo el mundo, quienes están en las sedes o las ven desde casa, quienes sueñan con su propio futuro y quienes aún no han descubierto el poder del deporte", aseveró.

"A través del agua, nieve y la ventisca a lo largo de Milán, Cortina d'Ampezzo y Val di Fiemme, los Juegos brillarán no solo por su belleza, sino también por su propósito y legado. El cambio comienza con el deporte, y estos Juegos ya están haciendo que Italia sea más acogedora y accesible para todos. Gracias por vuestro compromiso", le espetó a los aficionados.

"Vosotros honráis a los pioneros que os precedieron. Inspiraréis a las generaciones venideras. Nos demostráis que los límites son ilusiones, que el progreso es posible y que las mejores historias de la humanidad aún están por contar. Y esta noche, en este escenario histórico, comienza un nuevo camino. Vuestras acciones pueden marcar y marcarán el destino de muchas personas", concluyó Parsons antes de que los JJ.PP. se abriesen.

Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, cumplió con el protocolo de declarar inaugurados estos Juegos. Después se encendieron el pebetero milanés en el Arco della Pace y el pebetero de Cortina en la Piazza Angelo Dibona, para de inmediato dar paso a Michaela Benthaus, la primera persona en silla de ruedas en viajar al espacio.

La famosísima canción 'Nel blu dipinto di blu (Volare)', creada por Domenico Modugno e interpretada esta vez por muchos artistas sobre el escenario principal del anfiteatro, fue el colofón a las dos horas de espectáculo, música y luces con desfile incluido de casi todas las delegaciones participantes, pero con boicot institucional de 12 países.