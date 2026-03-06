Audrey Pascual: "Ahora sé que puedo estar con las mejores, soy más fuerte mentalmente"

Audrey Pascual posa con la bandera española tras ser nombrada abanderada de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual está "con muchas ganas y un poco 'nerviosilla'" ante sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), a los que llega dispuesta a "darlo todo" y como clara baza a las medallas tras dejar claro que puede "estar con las mejores" y que ahora es "más fuerte mentalmente", por lo que únicamente debe "confiar" en ella misma y en su "nivel".

"Estoy con muchas ganas y también un poco 'nerviosilla', pero sobre todo con muchas ganas ya de ver cómo es la pista, de ver cómo es el entorno, la Villa. Llevo soñando con esto toda la vida y de repente ya llega, entonces muchas ganas", señaló Pascual en una entrevista a Europa Press.

A la madrileña, de la categoría LW12-2 para deportistas que compiten sentadas, no se le ha hecho "larga" la espera a debutar en unos Juegos. "Siempre he dicho que quería ir a unos, pero también he disfrutado el camino y de cada Copa del Mundo, que al final es una competición muy importante también. Se habla mucho de los Juegos, pero en la Copa del Mundo va la misma gente", subrayó.

"Me encanta competir y es lo que llevo haciendo toda la temporada y todos estos años, así que los Juegos Paralímpicos son una carrera más, pero siendo claro un pedazo de experiencia", añadió la deportista de 21 años y que nació con una agenesia tibial lateral que derivó en la amputación de ambas piernas.

Pero antes de arrancar este sábado su participación, habrá ejercido como abanderada en la Ceremonia de Inauguración de este viernes. "Eso me hace mucha, mucha ilusión. Los de alpino no vamos a poder ir presencialmente, pero creo que están buscando otra forma de hacerlo. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de vivir la experiencia", recalcó.

La deportista de la RFEDI y la Fundación También sabe que hay muchas expectativas sobre ella en estos Juegos, donde aspira a medalla en las cinco pruebas que va a disputar (eslalon, gigante, supergigante, descenso y combinada). "Sí que es un poco de presión, pero al final son hechos. La gente mira los hechos y si he ganado varias Copas del Mundo y he conseguido oros, lo puedo volver a hacer", remarcó. "Tengo que confiar en mí y en que el nivel lo tengo, que nadie me ha regalado estar donde estoy ahora. Me lo he ganado y ya sólo me queda creérmelo y darlo todo", añadió segura.

La temporada en la Copa del Mundo previa a estos Juegos ha sido muy positiva para la madrileña, que ha ganado 17 medallas, 10 de oro, y subiendo al podio en todas las disciplinas. "La verdad es que ha estado por encima de las expectativas", admite. "Este año empecé con el descenso, que íbamos un poco por probar si me gustaba o no, si lo iba a correr en Cortina o no... De hecho, mis padres no vienen, no tienen entradas para el descenso porque pensaban, y también yo, que no iba a estar", puntualizó.

"ME HE QUITADO LA 'ESPINITA' CON FORSTER"

"De hecho, en la primera carrera me morí de miedo, me puse a llorar en la meta, aunque me gusta ir muy rápido, y, al final, he ganado la disciplina de descenso en la Copa del Mundo y estoy muy contenta de haber conseguido eso. Mi equipo nunca me ha presionado demasiado, sino que me ha dejado mi tiempo, y gracias a eso también lo he conseguido", resaltó la esquiadora española.

Pascual debuta este sábado precisamente en esta modalidad y no está preocupada de que el resultado marque para bien o para mal el resto de los Juegos porque "no son carreras iguales, sino que la disciplina cambia y la forma de esquiar también, las cosas cambian".

"También la mentalidad que se tiene en el portillón en un descenso no es la que se tiene en el eslalon. En el descenso tienes que ir con mente más tranquila, más fría, saber que te vas a poner a una velocidad muy alta. En cambio, en el eslalon vas con la de luchar por cada curva e intentar apretar. Lo importante sobre todo es cambiar el chip de una disciplina a otra y tener la mente en la disciplina que toca", aclaró la española.

Su gran rival en la Copa del Mundo es la laureada Anna-Lena Forster, ocho veces medallista paralímpica y a la que estuvo a punto de batirla en la general de la Copa del Mundo. "Esa 'espinita' que tenía de que no podía ganarle, o que no podía rematar, por fin me la he quitado. En la primera carrera de la temporada, en la combinada, gané las dos mangas. Ella sabe que yo puedo ganar y yo sé que puedo ganar, pero que ella también puede hacerlo, eso también mola, que tengamos que luchar entre nosotras", afirmó.

Además, respecto a la Copa del Mundo, habrá más participantes y eso aumentará la competencia. "Totalmente. Cada vez veo más noticias de chicas en silla que vienen a los Juegos Olímpicos y las que tengo más cercanas son las que compiten en Copa del Mundo, que al final lo más normal es que la medalla se quede entre nosotras. Vamos a ser bastante chicas", se congratuló.

Lo que no se atreve a elegir, es en qué prueba le gustaría más ganar el oro porque "esto cambia y depende del día", aunque no esconde que en las que tiene "de verdad ganas conseguir medalla son las de velocidad". "Ganar un oro en velocidad, que encima no llevo muchos años, me haría muchísima ilusión", resaltó.

TENER CERCA A SU FAMILIA Y AMIGOS

En cuanto a lo que más ha mejorado en estos últimos años, considera que es "la fuerza" y "la técnica", pero deja claro que "sobre todo, del año pasado a este, lo que ha cambiado es a nivel mental". "El año pasado no llegaba a creerme del todo que podía estar entre las mejores, y ahora eso ha cambiado. Estoy mucho más fuerte mentalmente y sé que puedo estar ahí, que si lo he hecho una vez, lo puedo hacer otra, así que todo puede pasar. Que por mi parte no quede, yo voy a ir a por todas", manifestó firme.

Además, su nivel se ha reforzado por entrar en la estructura de la RFEDI, una de las federaciones que ya ha apostado por la inclusión y que "lo tiene todo muy bien organizado". "Los que la llevan están desde hace muchos años y se lo agradezco mil. Nos han acogido genial y les agradezco que desde el primer momento me propusieran nuevas cosas y que apostaran por mí. Gracias a ellos, estoy aquí, y sin su apoyo no estaría donde estoy ahora", expresó.

Por otro lado, entre las cosas que más desea ver de este evento está el competir "con gradas en la meta". "Nunca lo he hecho, así que eso va a ser un poco 'shock' para mí", advirtió. "Mi familia tampoco ha podido venir a verme a ninguna carrera, y estarán aquí, y también vienen mis amigas y gente muy cercana, también tengo muchas ganas de vivir eso, pero no me pone nerviosa, me hace ilusión que por fin me vean esquiar y que hayan venido hasta aquí para verme", celebró Pascual.

También es feliz de tener a su lado a María Martín-Granizo, ya que llevan "juntas casi toda la vida y soñando con disputar unos Juegos toda la vida". "Nos lo hemos currado, igual que todo el equipo. A María siempre la he tenido más cerca y sé lo que ha trabajado, y aquí estamos las dos juntas. Compartimos habitación y somos muy amigas. Después de los últimos dos podios, María está alta de ánimos y va a ir a tope", confesó.

También cree que estos Juegos Paralímpicos merecen ser vistos y tener atención. "Les diría que los Juegos de Inverno existen, que los Paralímpicos también y que somos un equipo muy joven y con mucho futuro. Van a ser unos Juegos muy interesantes", aconsejó.

Finalmente, Audrey Pascual explicó que tras esta experiencia y en cuanto tenga "un hueco" retomará el surf, donde ha sido campeona del mundo y varias veces medallista. También se centrará en su vida académica y sus estudios de Comunicación Audiovisual que realiza en Granada y donde está en Tercero. "Ya me fui con los exámenes hechos, he aprobado todo lo que tenía que aprobar. Ahora toca otra vez deporte. Esto es un examen más, pero de otra manera", sentencia la madrileña.