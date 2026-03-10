Audrey Pascual gana su segundo oro en Milán-Cortina

Audrey Pascual durante la manga de supergigante de la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026- COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual sumó este martes su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras imponerse en la prueba combinada del esquí alpino, compuesta por una manga de supergigante y otra de eslalon, para deportistas que compiten sentadas.

La deportista madrileña, de 21 años, logró así su tercer metal personal y para la delegación nacional en la cita tras la plata del descenso y el oro de este lunes del supergigante, por lo que mantiene el sueño de hacer pleno en los cinco eventos en los que está inscrita.

Su tercer éxito llegó en una disciplina que, como su nombre indica, combina una de velocidad, el supergigante, donde ya había demostrado su nivel, y otra de pura técnica, el eslalon, donde sufrió algo más pese a su condición de actual subcampeona del mundo, pero donde hizo valer su valiosa ventaja de la primera bajada para contener la sensacional actuación de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster.

Pascual aprovechó a la perfección su estado de ánimo tras el primer oro paralímpico de su carrera y volvió a dominar con claridad el supergigante. Su tiempo de 1:21.88 fue inalcanzable para el resto de sus rivales, con la germana, que el lunes no había podido acabarlo, quedándose a 2.82 segundos. La china Sitong Liu se clasificaba tercera provisional a casi cuatro segundos y medio, por lo que el podio, al menos, parecía bastante factible y era cuestión de evitar errores.

Sin embargo, la madrileña, ganadora de la única combinada de la Copa del Mundo de esta temporada, tenía que lidiar con la presión de salir la última en el eslalon, una modalidad en la que además este año en la Copa del Mundo no había firmado tantos grandes resultados como en las otras.

De hecho, en el último antes de disputar los Juegos, en Veysonnaz (Suiza), la esquiadora española había sido segunda por detrás de Forster, pero a diez segundos. Además, la laureada alemana afrontaba seguramente la especialidad que mejor se le da y como actual campeona paralímpica y del mundo, suficientes argumentos para no perder la concentración en una prueba que la exige al máximo.

Y la germana, que salió justo antes que Pascual, además metió más presión, con una bajada de mucho nivel, que le hizo ser la mejor en eslalon, pero que finalmente tampoco le bastaría porque la española demostró madurez competitiva y esa confianza en sí misma que ha crecido durante esta campaña.

La actual subcampeona del mundo salió decidida y sólo cedió apenas medio segundo de su renta tras el primer sector, pero a partir de ahí, su diferencia fue bajando y llegó al último con siete décimas por defender y sin poder cometer errores sobre la pista .

Pero Pascual aguantó bien y, aunque terminó como el cuarto mejor crono en este eslalon, no perdió demasiado en ese tramo final para poder saborear su segundo oro en Cortina d'Ampezzo con casi medio segundo de diferencia, 46 centésimas, sobre Forster, mientras que Liu fue bronce a más de tres segundos.

De este modo, con su tercera medalla, la esquiadora de la RFEDI y de la Fundación También, se convierte en la segunda esquiadora española más laureada en Juegos Paralímpicos de Invierno, sólo superada por la catalana Magda Amo, que ganó seis, cuatro oros, una plata y un bronce, en su carrera entre 1992 y 1998.