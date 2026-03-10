Audrey Pascual: "Sabía que tenía que coger la ventaja en el supergigante"

Audrey Pascual tras terminar el eslalon de la combinada de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina 2026 - MIKAEL HELSING/CPE

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual se mostró feliz por su segunda medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) al conquistar la combinada de esquí alpino para deportistas que compiten sentadas, una prueba donde tenía claro que tenía "coger la ventaja en el supergigante" y luego hacer "una bajada sólida" en un eslalon que le está costando "últimamente".

"Estoy supercontenta, sabía que hoy tenía que coger la ventaja en el supergigante. Cuando he bajado, no me sentía del todo contenta con la bajada, pero cuando he visto la pantalla he flipado y no me creía para nada ese resultado. Es verdad que las condiciones estaban bastante más complicadas y diferentes a las de los demás y a mí me ha salido bastante bien", señaló Pascual en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Luego le tocaba defender casi tres segundos, "bastante ventaja", en el eslalon. "Sólo quería acabar la bajada con una carrera sólida y sin muchos errores porque ya era suficiente para ganar", advirtió la madrileña, que se llevó el oro con casi medio segundo de ventaja sobre la alemana Anna-Lena Forster.

La triple medallista paralímpica reconoce que "últimamente" está atravesando "una muy mala racha con el eslalon". "No he tenido demasiada oportunidad de entrenarlo, entonces los entrenadores me han dicho antes de bajar que no sobrepensase demasiado las cosas y que sacase el esquí que llevo dentro, que lo sé hacer", apuntó.

"Esta medalla se la dedico a mi familia, que están ahí animándome todos, y a la Fundación También. Y, como dije el otro día, a mi abuelo que me decía la 'number one' y ahora soy dos veces la 'number one'", recalcó con una sonrisa Audrey Pascual.

Esta se convirtió en la primera española en ganar dos oros en los Juegos Paralímpicos de Invierno desde que lo lograse en 2002 el esquiador con discapacidad visual Eric Villalón. "Esto es muy fuerte, cuando he visto la pantalla digo, es que no tiene nada de sentido lo que está pasando aquí", confesó.

Finalmente, la española celebró las felicitaciones recibidas por instituciones como la Casa Real y el Gobierno. "Es que estoy flipando y me alegro mucho de que por fin, gracias a esto, los deportes de invierno tengan un poco más de visibilidad y que esto no se quede aquí, sino que siga avanzando más", sentenció.