Ayoub Ghadfa: "Hemos demostrado que el boxeo español está arriba, arriba y arriba"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Ayoub Ghadfa se mostró este domingo "muy contento" por haber logrado la medalla de plata en la categoría de +92 kilos de los Juegos Olímpicos de París y por haber "demostrado que el boxeo español está arriba, arriba y arriba" tras haber logrado dos metales y otros dos diplomas.

"Sí, la verdad es que estoy muy contento. Es verdad que siempre uno viene a por el oro, pero bueno, gracias a Dios por todo siempre. Hemos rendido bien, hemos hecho unos buenos combates, hemos estado muy bien y a la altura de todo el mundo. Hemos demostrado que el boxeo español está arriba, arriba", expresó Ghadfa tras aterrizar en Madrid procedente de la capital francesa donde este sábado peleó por el oro en +92 kilos.

El marbellí reconoció que había "descansado poco" tras este duro combate y que todavía no se había dado cuenta de lo que significaba su medalla. "Entre el doping que terminamos tarde y que salimos pronto de la villa, prácticamente no he dormido nada, pero bueno, poco a poco voy asimilándolo. La verdad es que una medalla olímpica creo que es el deseo de cualquier deportista y estoy muy contento, muy feliz y muy orgulloso conmigo mismo", subrayó.

"He sentido un apoyo muy grande, sobre todo en todos los combates que en mi gimnasio ponían ahí un proyector gigante y se ponían ahí todos mis antiguos compañeros a verlos, a apoyarme y la verdad que se siente el apoyo y esa buena vibra, así que gracias a todos por el apoyo. También en el Palacio de Congresos estuvo mucha gente apoyándome y la verdad que lo agradezco mucho", añadió el púgil sobre el apoyo recibido.

Tras recibir su premio, Ghadfa se fue a ver a sus padres, a los que colgó su medalla de plata. "Al final, mis padres son todo para mí, son los pilares de mi vida y que estuvieran allí es una satisfacción muy grande. Cuando les vi me llenó de alegría y verles ahí emocionados y contentos también con el combate que hice y con el torneo que me marqué, me puso muy contento", admitió el español, al que ahora le toca "descansar" y "un tiempo de desconexión para volver a cargar las pilas". "A la 'playita'", señaló con una sonrisa.