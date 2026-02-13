Bernat Sellés acaba descalificado de los 10 kms de esquí de fondo dominados por un histórico Klaebo

El español Bernat Sellés durante los 10 kilómetros de esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo 2026 - COE

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Bernat Sellés fue descalificado este viernes de la prueba de 10 kilómetros del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), conquistada por el favorito Johannes Klaebo que igualó el récord de oros olímpicos invernales con ocho.

El deportista catalán, debutante en los Juegos, llegó a terminar este duro evento que se disputa como una contrarreloj con un tiempo de 22:50 y en el puesto 48, pero fue descalificado por los organizadores por no seguir correctamente la marca del circuito.

Los 10 kilómetros coronaron una vez más en estos Juegos al noruego Johannes Klaebo, que consiguió su tercera medalla de oro de otras tantas posibles y ya tiene ocho en su palmarés, por lo que igualó los récords de sus compatriotas Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie, ambos de esquí de fondo, y el biatleta Ole Einar Bjoerndalen.

El ocho veces campeón olímpico fue imbatible y ganó, con algo de suspense, una nueva presea dorada tras las de Sprint Clásico y Eskiatlón tras marcar un tiempo de 20:36.02, con el que aventajó en apenas cinco segundos al francés Mathis Desloges. El bronce fue para el noruego Einar Hedegart, a 14 segundos y confirmando el poderío de su país que copó cuatro de las cinco plazas del 'Top 5'.

Klaebo, que está invicto en la modalidad de sprint en los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo desde 2019, sigue así en su búsqueda de un récord de seis medallas de oro en un mismo evento olímpico invernal. El patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden es el que más ha logrado hasta el momento, con cinco en 1980.