Blanco subraya la importancia de los hábitos saludables en la 'II Jornada Nosotros podemos prevenir el cáncer'

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha clausurado la 'II Jornada Nosotros podemos prevenir el cáncer' celebrada este miércoles en la sede de dicho organismo en Madrid. - NACHO CASARES/COE

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha subrayado la importancia de adoptar hábitos saludables en la clausura de 'II Jornada Nosotros podemos prevenir el cáncer', que se ha celebrado este miércoles en el Auditorio Goyeneche del COE en colaboración con el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Pedro Pérez Segura.

Bajo la coordinación del periodista Roberto Gómez, la jornada ha pretendido concienciar sobre la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer y ha reunido a destacados expertos en oncología, representantes institucionales y deportistas.

Debido a la intensa nevada que ha caído este miércoles en la capital de España, evento ha visto modificado su programa, aunque ha podido desarrollarse casi en su totalidad.

La primera mesa redonda, moderada por Graciela Álvarez Lobo y titulada 'La prevención, una necesidad para todos', ha contado con la intervención de la doctora Natalia Vidal, especialista en oncología; Ángel Carrasco, coordinador de la Unidad de Ejercicio Físico Oncológico de AECC; Esther Funes de AMOH; Pilar Fernández, presidenta de la Asociación ALMIA, y la medallista olímpica y directora general de ADO, Jennifer Pareja.

Todos ellos han puesto en valor la importancia de realizar actividad física, mantener una alimentación y hábitos saludables, así como desarrollar pruebas médicas no solo para prevenir esta enfermedad sino para tener una mejor calidad de vida.

Pese a no poder asistir de manera presencial a la sede del COE, la deportista Daniela Guillén ha compartido su testimonio personal de manera telefónica, destacando la importancia de la concienciación sobre esta enfermedad.

El doctor Pedro Pérez Segura ha moderado la segunda mesa redonda, 'Si mejoro mis hábitos de vida reduzco las posibilidades de tener cáncer', en la que ha conversado con la endocrinóloga Pilar María, el neumólogo José Luis Álvarez-Sala y el oncólogo Pablo Jara sobre cómo ingerir una dieta saludable, abolir el consumo de alcohol y adoptar una buena rutina deportiva.

La tercera y última mesa redonda ha girado en torno a la utilidad de las campañas de prevención, y ha contado con la participación de los ginecólogos Javier García Santos y María Herrera de la Muela; y el campeón del mundo de remo de mar, Ander Martín.

Al término de la jornada, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha entregado reconocimientos a entidades y personalidades que han demostrado su compromiso en la lucha contra el cáncer, entre ellas al Colegio Santa María del Yermo; el doctor Antonio Pérez, oncólogo pediátrico en el Hospital La Paz; el doctor Juan Luis Cebrián. Traumatólogo y Coordinador CSUR Sarcomas del Hospital Clínico San Carlos; y el Hospital Clínico San Carlos.

Blanco ha reafirmado el papel que juega el deporte en la vida a nivel físico, mental y humano. Asimismo, ha reiterado el compromiso del COE con la promoción de hábitos de vida saludables y la difusión de iniciativas que fomenten la prevención de enfermedades en general y del cáncer en particular.

El presidente del COE ha destacado el esfuerzo y la implicación del doctor Pedro Pérez Segura en la organización de la jornada, así como la labor de coordinación de Roberto Gómez, cuyo trabajo ha permitido que este evento se convierta en "un referente en la concienciación sobre la prevención del cáncer".