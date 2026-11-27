Archivo - Foto de familia tras el 'Draft Paralímpico' celebrado en Madrid en octubre de 2026 - CPE - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 niños y jóvenes con discapacidad participarán este sábado 28 de noviembre en el 'Draft Paralímpico' de Gran Canaria, una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con el apoyo de CaixaBank y la colaboración de Fundación DISA y el Gobierno de Canarias, que busca descubrir sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

La jornada tendrá lugar en el Centro Deportivo Los Llanos de la localidad grancanaria Vecindario y reunirá a 10 chicas y 18 chicos de entre 7 y 39 años con discapacidad física, intelectual, visual o parálisis cerebral. De ellos, 23 proceden de Canarias, mientras que los cinco restantes llegarán desde La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha y Vizcaya, según detalló el CPE.

Por la mañana, los participantes realizarán diferentes pruebas y juegos con el objetivo de medir sus capacidades y conocer sus aptitudes físicas, mientras que por la tarde tendrán la oportunidad de probar distintas modalidades deportivas paralímpicas como el atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, halterofilia, natación, piragüismo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón.

La apertura de la jornada contará con la participación de Sara Mateos, directora de la Fundación DISA; Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Julio Ojeda, concejal de Actividad Física, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Además, los jóvenes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las experiencias de dos grandes referentes del deporte paralímpico canario como son el nadador Enhamed Enhamed, ganador de nueve medallas en tres ediciones paralímpicas incluyendo cuatro oros en los Juegos de Pekín 2008, y el triatleta Lionel Morales, diploma paralímpico en Río 2016 y París 2024.

Este 'Draft Paralímpico' se enmarca en el programa 'Nuestra Próxima Estrella' que, gracias al impulso de CaixaBank, permite la detección y captación de talento joven con discapacidad en toda España, facilitando su incorporación a la práctica deportiva y acompañándolos en el camino hacia el alto rendimiento.

La organización de la jornada corre a cargo del programa 'Relevo Paralímpico Canarias', impulsado por el CPE con el apoyo de la Fundación DISA y el Gobierno autonómico, cuyo objetivo es incrementar el número de personas con discapacidad que realizan actividad física de forma regular en las islas.

Este proyecto se realiza en colaboración con la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidades (FCDPD), con las federaciones olímpicas que ya tienen el deporte para personas con discapacidad transferido, y con el apoyo del CERMI de las Islas Canarias.