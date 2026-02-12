El COE "respalda" decisión del COI con Hereskevych y muestra su "máximo respeto al pueblo ucraniano"

Alejandro Blanco junto a José Manuel Rodríguez Uribes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo - NACHO CASARES/COE

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE) "respalda" la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no permitir la participación del ucraniano Vladyslav Hereskevych en los Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) por su deseo de llevar un casco homenaje a deportistas de su país fallecidos durante la invasión Rusia ya que la normativa dice que "la zona de competición debe estar siempre al margen de cualquier mensaje político, ideológico, religioso o comercial", al tiempo que mostró "su máximo respeto y solidaridad al pueblo ucraniano".

Heraskevych, piloto de skeleton, no podrá participar en la cita "tras negarse a cumplir las directrices del Comité Olímpico Internacional sobre la expresión de los deportistas", según confirmó este jueves el COI. El ucraniano pretendía competir con un casco con las imágenes de más de una decena de deportistas de su país, incluidos medallistas en Juegos Olímpicos de la Juventud, que habían fallecido en ataques rusos y como un tributo hacia ellos.

El COI ya le había avisado estos días de la prohibición de mostrar símbolos políticos según sus estatutos y pese a un último esfuerzo de la presidenta del organismo, Kirsty Coventry, que se reunió una hora antes del inicio del skeleton con el deportista, este no cambió de parecer, por lo que fue sancionado con la retirada de su acreditación.

"Ante la situación generada en los Juegos de Invierno por la decisión adoptada por el COI respecto a la suspensión del atleta ucraniano Vladislav Heraskevych que pretendía competir con un casco con mensaje político, el COE manifiesta su máximo respeto y solidaridad hacia el pueblo ucraniano, plenamente consciente del sufrimiento que atraviesa y del impacto que esta guerra tiene en sus deportistas, en sus familias y en toda la población civil", subrayó el organismo que preside Alejandro Blanco en un comunicado.

Al mismo tiempo, el COE aseguró que "respalda la decisión del COI, en consonancia con la normativa olímpica vigente y el marco de neutralidad que rige en todos los Juegos", los cuales, recuerda, "representan el mayor punto de encuentro del diálogo, la convivencia y la expresión de los valores universales del deporte". "Un espacio único donde deportistas de todo el mundo pueden competir en igualdad de condiciones, más allá de cualquier diferencia o conflicto", añadió.

Para el Comité Olímpico Español, la zona de competición, "donde hombres y mujeres deportistas demuestran ser los mejores del mundo", debe permanecer "siempre al margen de cualquier mensaje político, ideológico, religioso o comercial", tal y como establece "la Regla 50 de la Carta Olímpica, que señala que 'no se permitirá ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en ninguna instalación olímpica, sede u otro emplazamiento olímpico'".

"Esta norma tiene como finalidad proteger el espíritu de neutralidad de los Juegos, garantizar que la competición se desarrolle en un entorno justo y seguro, y evitar que los y las deportistas -auténticos líderes mundiales y máximos representantes de una sociedad que aspira ser integradora, igualitaria, justa y competitiva- se vean inmersos en debates o tensiones de naturaleza política", recalcó el COE.

Finalmente, el organismo dejó claro que "reafirma su compromiso absoluto con los valores del olimpismo, con el respeto a todos los países y pueblos, y con la defensa de un deporte que siga siendo un espacio de unión, no de confrontación".