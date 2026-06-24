El COI modifica las normas para elegir la sede de los Juegos Olímpicos

Archivo - Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) durante los Juegos de invierno de Milán-Cortina 2026. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

La edición de 2036 no se adjudicará hasta mediados de 2029

GINEBRA, 24 Jun. (EP/DPA) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha modificado este miércoles el procedimiento de adjudicación de los futuros Juegos Olímpicos, que incluirá una fase de revisión adicional y en el que sus miembros volverán a tener un mayor peso en la decisión final sobre la ciudad anfitriona.

Según las nuevas normas, los Juegos Olímpicos de Verano de 2036 no se adjudicarán hasta mediados de 2029. La decisión unánime adoptada en la Asamblea General extraordinaria del organismo celebrada en Lausana (Suiza) podría favorecer a las candidatas que dispongan de instalaciones ya existentes.

El plazo más corto entre la adjudicación y la inauguración de los Juegos Olímpicos favorece a las ciudades candidatas que cuenten con numerosas instalaciones y tengan experiencia en la organización de grandes eventos.

India y Catar ya han expresado su intención de optar a los Juegos de 2036, mientras que Madrid podría recuperar el sueño olímpico para 2036 o 2040 después de verlo frustrado en los intentos de 2012, 2016 y 2020. Alemania decidirá el 26 de septiembre si presenta las candidaturas de Berlín, Múnich o la región del Rin-Ruhr, con Colonia como centro.