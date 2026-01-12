El COI no sancionará a los deportistas estadounidenses en Milán y Cortina por la operación militar en Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores a su llegada en helicóptero a Nueva York - Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

BERLÍN 12 Ene. (dpa/EP) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) descarta excluir a los deportistas estadounidenses de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán el próximo mes en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) tras la operación militar ordenada por Donald Trump en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

"El COI no puede involucrarse directamente en asuntos políticos o conflictos entre países, ya que estos quedan fuera de nuestro ámbito de competencia. Este es el ámbito de la política. Nuestra función es garantizar que los deportistas puedan participar en los Juegos Olímpicos, independientemente de su procedencia", apuntaron desde el organismo a pregunta de la agencia de noticias alemana 'dpa'.

El ejército estadounidense atacó objetivos en la capital venezolana, Caracas, a principios de enero y detuvo al líder del país, Nicolás Maduro, al que trasladó a Estados Unidos, donde se enfrenta a un juicio por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente, se produjeron llamamientos esporádicos para que el COI sancionara a Estados Unidos de forma similar a como lo hizo con los deportistas rusos por la invasión de Rusia a Ucrania.