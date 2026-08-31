El Comité Paralímpico Internacional ve "el legado" de Tokyo 2020 como "un modelo a seguir para futuras anfitrionas"

Andrew Parsons junto a Yuriko Koike, gobernadora de Tokio - GOBIERNO METROPOLITANO DE TOKYO

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) no duda de que "el legado" que dejaron los Juegos de Tokio de 2021, aplazados un año por la pandemia de coronavirus, es "un modelo a seguir para futuras ciudades anfitrionas" que quieran optar a acoger el evento.

Una delegación del CPI, encabezada por su presidente, Andrew Parsons, visitó Tokio el pasado fin de semana como parte de las celebraciones del quinto aniversario de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, informó el organismo este lunes en su página web.

Durante la visita de tres días, Parsons, junto con la CEO de los Juegos Paralímpicos, Colleen Wrenn, recorrió diversos lugares de la capital. Así, acompañados por embajadores del deporte adaptado y de accesibilidad del Gobierno Metropolitano de Tokio, la delegación del CPI visitó instalaciones como el Ariake Arena, una escuela y centros de transporte "para conocer el progreso de las iniciativas de accesibilidad y los esfuerzos por una sociedad inclusiva" que impulsó la celebración de los Juegos Paralímpicos en 2021, un año después de lo previsto por la pandemia de coronavirus.

"El legado de Tokyo 2020 es un modelo a seguir para futuras ciudades anfitrionas. Demuestra lo que es posible cuando un Comité Organizador y las autoridades públicas trabajan juntos con un propósito definido para generar un impacto duradero. El legado de Tokio ha reforzado mi convicción de que los Juegos Paralímpicos son el evento deportivo más transformador del mundo", expresó Parsons durante un evento en la capital.

El dirigente brasileño confesó que "fue muy especial regresar a Tokio, ver muchas caras conocidas y observar el extraordinario progreso alcanzado en la construcción de una sociedad inclusiva en los cinco años transcurridos desde los Juegos". "Tokio es hoy una ciudad aún más inclusiva que cuando fue sede de los Juegos. El mérito corresponde a la gobernadora Yuriko Koike, al Gobierno Metropolitano de Tokio, a las numerosas organizaciones e individuos cuya visión de futuro y arduo trabajo han impulsado este progreso", subrayó.

Por su parte, Kazuyuki Mori, presidente del Comité Paralímpico Japonés, remarcó que "el verdadero legado" del evento "no es solo un capítulo de la historia; sino que continúa evolucionando dinámicamente hacia la consecución de una sociedad inclusiva donde todos puedan vivir cómodamente, impulsada por la tecnología digital y el poder de la generación joven, y arraigándose profundamente en cada rincón de la ciudad".

"Mantenemos nuestro firme compromiso de trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno Metropolitano de Tokio y todas las partes interesadas para transmitir este modelo de Tokio de clase mundial a las futuras generaciones y construir un futuro aún más inclusivo", sentenció.