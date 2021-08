Damián Quintero: "A veces sale oro, a veces sale plata, por abajo nunca estamos"

"El ciclo se está acabando, no ya, pero no queda mucho"

El karateca español Damián Quintero reconoció estar en "una nube" después de su plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, un nuevo éxito para una larga carrera de 19 años en la elite, la cual comienza a ver su final no muy lejos y deseando que el karate regrese pronto a unos Juegos tras su estreno y salida.

"A veces sale de oro, a veces de plata, por abajo nunca estamos. Esto es un trabajo de equipo, están las instituciones, el COE, la Federación, Jesús (entrenador y seleccionador), y todo el apoyo del equipo que tengo detrás. Sigo en una nube", dijo este sábado en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español (COE).

Quintero se quedó con la plata en la modalidad de kata masculino y sumó un segundo metal tras el oro de Sandra Sánchez en la categoría femenina. El malagueño, número uno del mundo, se refirió a la ausencia del karate en París 2024, cuando se estrenaba en Tokio.

"Es increíble lo que hemos conseguido, hemos podido disfrutar, espero que con nuestro esfuerzo hayamos hecho posible que en breve volvamos a ser olímpicos. Es un deporte que está demostrando lo que es", apuntó un Quintero que reconoció apenas había dormido.

"No le veo el color, solo la veo dorada. Soy un karateca y tengo una medalla olímpica, pocos lo van a poder decir. Estoy orgulloso de lo conseguido y sobre todo porque disfruté", añadió, pocas horas después de la plata que se quedó en la final ante el japonés Ryo Kiyuna, vigente campeón del mundo.

Por otro lado, el malagueño reconoció que no esperaba ser abanderado español, junto a Sandra Sánchez, en la clausura de los Juegos. "Ha sido una grata sorpresa, es un honor y un privilegio, un regalo del COE portar esa bandera, será un día de celebración, y un cacho de esa bandera será del karate español", afirmó.

"El futuro son las vacaciones, que empiezo ya. Estoy muy cansado física y mentalmente. Hay un Mundial en Dubai y al final del año decidiré. Llevo 19 años en la alta competición. No por edad estoy cansado pero uno va teniendo otras prioridades. El ciclo se está acabando, no ya, pero no queda mucho", terminó.