El entrenador del equipo finlandés de saltos de esquí, excluido de los Juegos de Milán-Cortina por consumir alcohol

Desfile de la delegación de Finlandia en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Fabrizio Carabelli / LiveMedia / AFP7 / Europa Pre

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del equipo finlandés de saltos de esquí, Igor Medved, fue excluido por el Comité Olímpico de Finlandia de los Juegos Olímpicos de Invierno al haber violado las normas de la entidad respecto al "consumo de alcohol".

"Igor Medved, entrenador jefe del equipo finlandés de salto de esquí, ha sido enviado a casa desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. El motivo es un comportamiento que viola las normas y valores del equipo finlandés", expuso el Comité Olímpico Finlandés en un comunicado.

El problema está relacionado con el "consumo de alcohol". "Nos tomamos muy en serio las infracciones de las normas del equipo y respondemos con rapidez", afirmó Janne Hänninen, directora de deportes del Comité Olímpico de Finlandia.

Medved reconoció que cometió "un error". "Quiero pedir disculpas a todo el equipo, a los deportistas y también a los aficionados. Espero que el equipo pueda centrarse en la competición y continuar con su buen trabajo", expresó en declaraciones incluidas en el comunicado.

Por su parte, Marleena Valtasola, directora ejecutiva de la Federación de Esquí del país, avanzó que el asunto se tratará "inmediatamente después de los Juegos" con el propio Medved. "Ahora mismo, queremos centrarnos en garantizar que los deportistas tengan las condiciones adecuadas para competir en Milán y en calmar la situación para el equipo e Igor", aseguró.

Tras esta decisión, Lasse Moilanen se encargará de entrenar al equipo de salto de esquí durante el resto de la competición, con el apoyo del entrenador del equipo femenino, Ossi-Pekka Valta, y del director de deportes de élite de la Federación de Esquí, Petter Kukkonen.