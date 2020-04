Entrerríos: "Me gustaría estar en los Juegos de 2021, aún puedo dar guerra"

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entrerríos, ha comentado este jueves que pese a que anunció que se retiraría esta temporada después de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 de este verano, su "sueño" es estar en la cita olímpica pospuesta a 2021 por el coronavirus y con ello da a entender que podría alargar un año más su carrera, hasta cumplir los 40 años.

"Puedo decir que sí me gustaría intentar estar en esos Juegos de 2021, es mi sueño y es algo que me hace muchísima ilusión porque conseguimos la clasificación directa en el Europeo, me gustaría luchar por estar y por ganarme la plaza en el equipo una vez más. Veremos lo que ocurre", manifestó en una conversación en el canal de Asobal en Instagram.

Entrerríos, con 39 años cumplidos en febrero, cree que la pandemia del coronavirus que ha paralizado el deporte hace que sea "difícil de decir y de pensar" si alargará su carrera hasta 2021, pero incentivos no le faltan para ello ya que quiere estar en los Juegos de Tokio y optar a ganar todo con el Barça esta temporada, que está en el aire.

"Con la cancelación de los Juegos Olímpicos este año, pospuestos para 2021, el escenario que teníamos pensado y planificado cambia muchísimo, todo da un vuelco. Era la etapa en que mi carrera deportiva iba a llegar al final, si todo fuera de la forma que iba a ser, mi carrera terminaría después de esos Juegos. Tenemos un escenario totalmente distinto", expresó.

Pero tiene claro que, si opta por seguir, tiene cuerda. "Me encuentro bien físicamente y mentalmente también. Mi idea era cerrar un ciclo en un club tan importante como el Barça, teniendo en cuenta que estaban los Juegos, era una buena idea. Ahora mismo es así, veremos cómo acaba la temporada y qué ocurre. A nivel de club y selección aún puedo dar guerra y de eso se trata, de ser lo más útil posible y eso lo intentaría mantener si llega el caso", se sinceró.

Además, de seguir un año más, podría ampliar su excelso palmarés, que se acerca a los 50 títulos. "Son cifras increíbles. No lo piensas cuando estás entrenando y compitiendo, piensas en seguir y en ganar más partidos y competiciones. En el Barça las aspiraciones son las máximas y no hay otra que luchar por ser los primeros en cada competición, y te hace seguir con ganas de luchar. Cuando cierre esta etapa, echaré la vista atrás y valoraré lo conseguido", aseguró.

Con dos 'Champions' en su haber, quiere buscar la tercera pero las nuevas fechas previstas para la 'Final Four' de Colonia, en agosto de 2020, le haría imposible estar en esa batalla si no alarga su contrato, que finaliza en junio de este año. "Es algo muy complejo. La EHF busca fechas con seguridad para todos los jugadores y personas, es lo prioritario, pero es una decisión difícil de entender porque las plantillas pueden cambiar, los contratos finalizan el 30 de junio", apeló.

"Ahora mismo estamos con esa incertidumbre de qué puede ocurrir, aunque de momento ponen esas fechas. A los que nos gustaría estar en esa 'Final Four', seguimos con esa intención. Habrá que estar atentos por si se reanuda la competición", apuntó un Entrerríos que trabaja en casa para estar lo mejor preparado posible para cuando se retomen las competiciones.

Para cuando se retire, sea este verano o el que viene si se cumplen sus sueños y pronósticos de seguir un año más, quiere ser recordado como un "jugador de equipo". "Me gustaría ser recordado como un jugador comprometido con todos los equipos en los que he estado. Siempre he intentado dar lo mejor de mí mismo por el equipo y por la camiseta que llevaba puesta", se sinceró.

Y, de cara al futuro post jugador, se augura una carrera como técnico. "Voy a estar ligado a este deporte donde el club crea que puedo aportar más. Voy a seguir con mi aprendizaje fuera de la pista, veremos con chicos de qué edad pero el balonmano formativo siempre me ha gustado, soy entrenador desde 2018, el campus que tengo me gusta. Es algo que me intriga y me apetece muchísimo, cuando empiece veremos lo que puedo aportar", manifestó.