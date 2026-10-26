España acudirá con 44 deportistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. - COE

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44 deportistas españoles competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que se celebrarán en la capital de Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre y en los que la delegación nacional intentará superar las 15 medallas de la edición de 2018 en Buenos Aires.

El equipo desplazado estará formado por 11 hombres y 33 mujeres de entre 15 y 18 años, en una cita que supondrá la primera ocasión histórica en la que un país africano acoja una competición de carácter olímpico.

El combinado nacional ha asegurado su presencia en 14 de los 25 deportes que componen el calendario de competición oficial. De este modo, la representación española participará en atletismo, baile deportivo, balonmano playa, boxeo, ciclismo, gimnasia artística, lucha de playa, remo de mar, rugby a siete, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vela.

La cuarta edición de los JOJ congregará a 2.700 deportistas de todo el mundo que disputarán un total de 151 pruebas con medallas en juego. La organización ha establecido una paridad estricta con 72 pruebas para la categoría masculina, 72 para la femenina y siete pruebas mixtas, lo que constituirá la primera vez en que la cita cuente con una igualdad de género total en el número de atletas y disciplinas, además de incorporar a un conjunto de deportistas refugiados africanos.

Las competiciones del programa se repartirán entre varias sedes principales situadas en Dakar, Diamniadio y la zona costera de Saly Beach West. Asimismo, la organización ha previsto el desarrollo de diez disciplinas añadidas integradas en un programa de movilización dirigido a despertar el interés y fomentar la práctica deportiva entre la juventud del país organizador y de la región.

La expedición española buscará ampliar el palmarés cosechado a lo largo de las ediciones precedentes de estos Juegos. El deporte español ha sumado anteriormente un total de 15 medallas en Buenos Aires 2018 con 86 atletas, nueve en los Juegos de Nanjing 2014 con 66 participantes y 11 metales en Singapur 2010, con 33 representantes.