España aspira a clasificar a otros siete deportistas para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI) ha actualizado este jueves sus previsiones para los inminentes Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, con al menos siete deportistas manteniendo opción de clasificarse en varias modalidades y, así, unirse a las tres plazas seguras en esquí de fondo y a las dos en patinaje de velocidad.

En snowboard, Queralt Castellet y Lucas Eguibar tienen sendas plazas "prácticamente" aseguradas, según indicó la RFEDI en su comunicado oficial. "La acumulación de resultados les otorga un margen muy amplio, incluso ante escenarios adversos en las pruebas restantes", se añadió.

En freestyle del slopestyle y del big air, Nora Cornell y Álvaro Romero están "actualmente dentro de plazas", pero pendientes de consolidarlas "con al menos un resultado adicional en las pruebas que restan". "Javier Lliso y Thibaut Magnin mantienen opciones matemáticas, aunque condicionadas al cumplimiento del criterio 2-top 15, con un margen reducido tras los resultados iniciales de temporada", agregó la nota.

En esquí de fondo, la RFEDI recordó que "España ya dispone de tres plazas por país". "La asignación definitiva de deportistas se realizará conforme a los criterios finales establecidos", advirtió el texto de prensa.

Respecto al esquí alpino, hay una plaza masculina y una femenina. "La decisión permanece abierta hasta los resultados del último mes de competición. España no participa en descenso (DH) ni en categoría masculina ni femenina", aclaró la misma nota federativa.

En moguls, el texto habló de "opción remota de clasificación" para Lucas Verdaguer, "con dos pruebas aún por disputar". Y por último, la RFEDI apuntó que Unai López y Ander Mintegui "quedan fuera de opciones de clasificación debido a lesiones recientes". "Ambos son referentes internacionales en sus respectivas categorías de edad", concluyó la nota.