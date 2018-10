Fina: "Ahora no me acuerdo de lo que he sufrido"

Publicado 12/03/2018 13:30:05 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Astrid Fina aseguró no ser "consciente" de haber conseguido este lunes una medalla de bronce en la prueba de 'boardercross' del snowboard de los Juegos Paralímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) y subrayó que no se acordaba de lo que había "sufrido".

"No me lo creo, no soy consciente de que he conseguido una medalla", afirmó a los medios Fina tras su éxito en declaraciones recogidas por 'LaLiga4sports', reconociendo que tenía "miedo de no cumplir el objetivo".

En este sentido, la catalana, de 34 años y abanderada del equipo español en la Ceremonia de Inauguración, reconoció que "no había visualizado una medalla", aunque llevaba "trabajando cuatro años para esto".

"Ahora no me acuerdo de todo lo que he sufrido hasta ahora. Ha sido un trabajo muy duro, he estado lejos de mi familia, lejos de mis amigos, y en momentos con mucha fatiga. Todo ha valido la pena y ahora pasaría otro año así", se sinceró la barcelonesa.

Fina tenía claro a quien dedicarle este bronce. "A Albert (Mallol, su entrenador) porque sin él no habría medalla. Se lo ha trabajado mucho y me ha aguantado. Y mi madre, que es mi pilar", subrayó la 'rider' española.

Sobre la pelea por el tercer puesto contra la holandesa Renske van Beek, Fina admitió que quería "asegurar". "No he ido a muerte para no caerme y que mi rival me adelantara. Es verdad que he tenido momentos tensos pero pensaba: 'No pierdas la calma que va a salir bien'", confesó, dejando claro que, pese a este metal, va a dar "todo" y no se va a "relajar" en la modalidad de 'Banked Slalom' del próximo viernes.