La FIS permite a seis bielorrusos y tres rusos poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de Invierno

Archivo - La bielorrusa Hanna Huskova (izda) en el podio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022 - Europa Press/Contacto/Hu Huhu - Archivo

MÚNICH (ALEMANIA), 10 (dpa/EP)

Seis bielorrusos y tres rusos han sido autorizados por la Federación Internacional de Esquí (FIS) para competir como deportistas neutrales en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Invierno que acogerán Milán y Cortina d'Ampezzo del próximo mes de febrero.

En esta nómina destacan la esquiadora de estilo libre bielorrusa Hanna Huskova, oro en Pyeongchang 2018 y plata en Pekín 2022 en la modalidad de 'Aéreos', y la rusa Anastasia Tatalina, campeona del mundo de 'Big Air' en 2021. El resto de deportistas bielorrusos son de estilo libre (Anastasiya Andryianava Anastasiya, Anna Derugo, Ihar Drabiankou y Uladzislau Vazniuk) y Maria Shkanova, de esquí alpino, mientras que también han logrado la condición de neutrales los rusos Savelii Korostelev y Dariya Nepryaeva, ambos de esquí de fondo.

La FIS, que supervisa el esquí alpino, nórdico y estilo libre, y el snowboard, prohibió a todos los deportistas rusos y bielorrusos participar en sus eventos tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Pero el Tribunal de Arbitraje (TAS) estimó la semana pasada las apelaciones de Rusia y Bielorrusia, afirmando que la FIS debe aceptar las solicitudes de estatus neutral para permitirles participar en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo que se desarrollarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

La FIS declaró este miércoles que los nueve deportistas seleccionados habían superado un estricto e independiente proceso de revisión y que ninguno de ellos puede apoyar públicamente la guerra de Ucrania ni estar afiliados al ejército u otras fuerzas de seguridad. El comunicado no indica si la federación internacional ha rechazado otras solicitudes, aunque sí que el organismo tramitaría más solicitudes en las próximas semanas.

Hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional decidió antes de los Juegos Olímpicos de París del año 2024 que se permitiera a rusos y bielorrusos volver como neutrales bajo estrictas condiciones, y lo mismo hizo para esta próxima cita, aunque son las federaciones deportivas las encargadas de dar el visto bueno final.