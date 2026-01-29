Fracasa por un tecnicismo la apelación de Alexander Bolshunov ante el TAS contra su exclusión olímpica

Archivo - Alexander Bolshunov, con una medalla de oro olímpica. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN, 29 Ene. (dpa/EP) -

El deportista ruso Alexander Bolshunov, campeón olímpico de esquí de fondo y excluido de los inminentes Juegos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, está cerca de perderse esa cita en Italia tras haber fracasado su apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por motivos de procedimiento.

"El caso no ha podido ser admitido a trámite, ya que se presentó fuera de la jurisdicción de la división 'ad hoc' del TAS", indicó este jueves el propio tribunal en un comunicado oficial. Eso ha significado un revés para Bolshunov, de 29 años, porque los Juegos Olímpicos empezarán el 6 de febrero.

Bolshunov fue inicialmente excluido de los JJ.OO. en el marco de una prohibición general impuesta a deportistas rusos y bielorrusos por la Federación Internacional de Esquí (FIS), a causa de la guerra en Ucrania. El TAS obligó luego a la FIS a permitir que esos deportistas compitieran como neutrales si demostraban que no estaban a favor del conflicto bélico.

Aunque no logró convencer a la FIS, recurrió a un TAS que tiene grupo de trabajo 'ad hoc' en Milán para tramitar las reclamaciones urgentes en el periodo previo a los Juegos y durante su celebración. Sin embargo, el comunicado del TAS señaló que la apelación de Bolshunov no entraba en los parámetros temporales de dicha división, un tecnicismo que impedirá que se tome una decisión rápida y que complicará el futuro del esquiador ruso.