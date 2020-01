Fundación Ibedrola beca a 11 deportistas paralímpicos para que sean "reconocidos por su talento profesional"

Publicado 20/01/2020 14:53:12 CET

La Fundación Iberdrola España procedió este lunes a entregar sus becas a once deportistas paralímpicos para que puedan continuar con su formación para que así al acabar su carrera deportiva puedan ser "reconocidos también por su talento profesional".

Los atletas Héctor Cabrera, Gerard Descarrega, Iván Cano y Meritxel Playà, los nadadores Enhamed Enhamed, Óscar Salguero, María Delgado y Ariadna Edo, el triatleta Jairo Ruiz, el jugador de tenis de mesa Jordi Morales y el tenista Martín de la Puente han sido los agraciados con esta ayuda para que puedan compaginar del mejor modo posible su carrera deportiva y sus estudios.

María Delgado, doble medallista paralímpica y que está estudiando Ciencias del Deporte, dio las gracias a Iberdrola por unas becas que son "una gran ayuda y un impulso para poder continuar" con su formación académica y para, "lo más importante", que puedan compaginarlo "con el deporte de alto nivel".

"Iberdrola mira por nuestro futuro y por nuestra importante integración laboral cuando dejemos el deporte. Además, nosotros podemos servir de gran ejemplo a otros deportistas que no se atreven a estudiar por miedo a no compatibilizarlo", añadió la aragonesa.

Por su parte, Jordi Morales recordó que "la parte formativa, que a veces se olvida o no es tan visible, es muy importante" para los deportistas". "Pero es fundamental no sólo porque la vida deportiva sea corta sino también para la vida actual. Mis estudios forman parte de mi preparación y si no lo compagino con el deporte no voy a tener esa tranquilidad", admitió.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), dio la "enhorabuena" a los deportistas becados que se favorecen por "la apuesta por la formación y por las personas con discapacidad que se dedican al deporte y cuya vida deportiva un día acabará y seguirán siendo personas" que realiza la compañía energética.

"Seguimos apostando por las personas que lo dan todo en el deporte y que tienen una capacidad de demostrar al país una forma de ir por la vida y para ellos necesitamos compañeros de viaje que nos ayuden a construir personas para el futuro y conseguir mejores ciudadanos. Vamos a conseguir que podáis ser reconocidos por vuestro talento deportivo pero también por el talento profesional", sentenció el dirigente.

Finalmente, Fernando García, presidente de la Fundación Iberdrola España, reconoció que esta entrega de becas les suponía "un tremendo honor". "En nuestros estatutos existe un dividendo social para invertir en la mejora de los ciudadanos y no hay mejor modelo que estas becas", indicó.

El directivo remarcó que se rinden ante la "capacidad de esfuerzo, de entrega y de motivación" de los deportistas con discapacidad. "Nos da motivos para seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida para los ciudadanos", apostilló.